США и Израиль нанесли новые удары по ядерному комплексу в Натанзе

Ядерный комплекс в Натанзе снова подвергся бомбардировкам США и Израиля. Власти Ирана заявили об отсутствии утечек ядерных материалов.

Ядерный центр в иранском Натанзе снова оказался целью атаки США и Израиля. Удары были нанесены в субботу, информирует Tasnim.

По данным медиа, удары не привели к распространению радиоактивных материалов, угроз для безопасности местного населения нет.

Отметим, что в начале марта США и Израиль атаковали комплекс в Натанзе. По информации CNN, повреждения получили три здания.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что иранский высокообогащенный уран сейчас в основном находится на объектах в Натанзе и Исфахане.