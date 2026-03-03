США и Израиль нанесли новые удары по ядерному комплексу в Натанзе

Иран на границе с Азербайджаном
Ядерный комплекс в Натанзе снова подвергся бомбардировкам США и Израиля. Власти Ирана заявили об отсутствии утечек ядерных материалов.

Ядерный центр в иранском Натанзе снова оказался целью атаки США и Израиля. Удары были нанесены в субботу, информирует Tasnim. 

По данным медиа, удары не привели к распространению радиоактивных материалов, угроз для безопасности местного населения нет. 

Отметим, что в начале марта США и Израиль атаковали комплекс в Натанзе. По информации CNN, повреждения получили три здания. 

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что иранский высокообогащенный уран сейчас в основном находится на объектах в Натанзе и Исфахане.

