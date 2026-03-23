Турция снизит цены ради туристов из России

Туристический сектор Турции пойдет на снижение цен для того, чтобы сохранить турпоток из России, уверены представители отрасли – на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке важно удержать его динамику.

Несмотря на то, что в регионе сложилась непростая ситуация, туристический сектор Турции будет вынужден снизить цены на размещение и пойти на ощутимые скидки, чтобы не потерять российских туристов в предстоящий летний сезон, заявил представитель отрасли, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

"Отели в Турции будут вынуждены корректировать цены и предлагать скидки, чтобы сохранить поток российских туристов"

- Мехмет Уста Бильгинер

Сейчас, на фоне эскалации конфликта в регионе, важно удержать туристов, и в первую очередь из России, а значит – рынку придется адаптироваться к возможному снижению спроса и предлагать новые недорогие решения, уверен коммерсант, передает РИА Новости.

Безусловно, это повлечет за собой дополнительные издержки – это ограничит возможности турбизнеса, но усилит конкуренцию за туристов, и участникам рынка придется балансировать между сохранением прибыли и загрузкой гостиниц, объяснил представитель отрасли, отметив, что туроператоры и гостиницы уже учитывают риски при формировании ценовой политики на сезон.

Российские туристы очень важны для Турции, поскольку в условиях кризиса страна остается одним из ключевых направлений для них, и сейчас крайне важно не отпугнуть их высокими ценами, а напротив – расширить специальные предложения, которые сделают отдых еще привлекательнее, считает Мехмет Уста Бильгинер.