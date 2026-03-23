Спрос на отдых в Дубае упал на 95%

Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян сообщил о падении продаж туров в ОАЭ на 90-95% из-за ближневосточного конфликта.

По словам гендиректора сети "Розовый слон", российские туристы спешно ищут замену Дубаю и все чаще выбирают Египет с Таиландом, спрос на которые вырос почти на треть.

"Продажа туров в Дубай сократилась на 90-95%. Вместе Дубая туристы выбирают следующую пятерку стран: Египет, Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай. Увеличение продаж есть по всем этим странам, по Таиланду и Египту отмечено плюс 20-30% роста продаж туров"

– Алексан Мкртчян

Туристическая сфера Ближнего Востока сейчас переживает серьезный кризис на фоне боевых действий США и Израиля против Ирана. Небо над регионом стало слишком опасным для гражданской авиации, а перевозчики вынуждены менять привычные маршруты. Объединенные Арабские Эмираты оказались в непосредственной близости от зоны конфликта, поэтому россияне больше не хотят рисковать и массово сдают путевки в пользу более спокойных стран.