ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства

В ОАЭ на неделю пролонгировали режим ограничений на полеты на фоне войны на Ближнем Востоке.

Власти ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства. Ограничения на полеты будут действовать до 12:00 30 марта. 

"Воздушное пространство ОАЭ останется частично закрытым до 12:00 по всемирному времени (15:00 мск - прим. ТАСС) понедельника, 30 марта"

– источник в авиадиспетчерской службе 

По данным авиационных властей, сейчас функционируют шесть маршрутов в местные аэропорты через Оман и Саудовскую Аравию. Экипажи получают актуальную информацию о ситуации в регионе. Отметим, что ограничения введены на фоне иранской войны.    

Отметим, что неделю назад небо в Эмиратах закрывали на фоне воздушной атаки. Власти назвали этот шаг исключительной мерой предосторожности.

Вам может быть интересно

