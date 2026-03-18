Азербайджан и ОАЭ переориентировали взаимные инвестиции

Баку и Абу-Даби меньше вкладывали в экономики друг друга в 2025 году, чем в 2024 году. Суммарно страны вложили в экономики друг друга чуть более $700 млн за прошлый год.

Азербайджан и ОАЭ сократили объем взаимных инвестиций. По данным ЦБ АР, азербайджанские инвестиции в экономику Арабских Эмиратов сократились за прошлый год на 28%.

В общей структуре инвестиций Азербайджана доля вложений в ОАЭ снизилась с 26% до 13%. Суммарные вложения азербайджанского бизнеса составили $329 млн.

Эмираты, в свою очередь, в 2025 году направили в экономику Азербайджана свыше $400 млн, что составило на 17% меньше по сравнению с 2024 годом. Доля ОАЭ в структуре внешних инвесторов АР сократилась с 7% до 6%.

Ранее стало известно, что экономика Азербайджана привлекла на 19% больше инвестиций за январь-февраль этого года, чем за аналогичный период прошлого года.