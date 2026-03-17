Вестник Кавказа

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 19%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 19%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика Азербайджана привлекла на 19% больше инвестиций за первые два месяца этого года, чем за аналогичный период прошлого года.

Вложения в экономику Азербайджана за первые два месяца года составили 2,4 млрд манатов. Это на 19,4% превысило показатели прошлого года, информирует Госкомстат. 

По данным ведомства, инвестиции в нефтегазовую отрасль выросли на более чем 50%. Рост вложений в ненефтегазовый сектор составил около 5%. 

Более трети инвестиций пришлось на сферу услуг. Около 8% вложений поступило в сферу строительства. 

Свыше 70% вложений или  млрд 781,6 млн манатов пришлись на внутренние инвестиции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.