Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 19%

Экономика Азербайджана привлекла на 19% больше инвестиций за первые два месяца этого года, чем за аналогичный период прошлого года.

Вложения в экономику Азербайджана за первые два месяца года составили 2,4 млрд манатов. Это на 19,4% превысило показатели прошлого года, информирует Госкомстат.

По данным ведомства, инвестиции в нефтегазовую отрасль выросли на более чем 50%. Рост вложений в ненефтегазовый сектор составил около 5%.

Более трети инвестиций пришлось на сферу услуг. Около 8% вложений поступило в сферу строительства.

Свыше 70% вложений или млрд 781,6 млн манатов пришлись на внутренние инвестиции.