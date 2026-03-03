Бишкек принимает Первые молодежные Дельфийские игры государств ШОС

В столице Киргизии городе Бишкеке открылись Первые молодежные Дельфийские игры государств – членов ШОС, передает посольство России в стране.

Сегодня в киргизской столице начался первый день соревнований в творческом мастерстве - они будут проходить по 28 марта и включены в перечень ключевых инициативных мероприятий ШОС на 2026 год, передает Sputnik Казахстан.

Соревнования пройдут по восьми номинациям – в классическом, народном и современном искусстве померяются силами более 500 молодых талантов в возрасте от 10 до 25 лет.

По масштабу и формату это уникальное событие в мировой практике Дельфийского движения, отмечают организаторы.

Оценивать выступления молодежи будет международное жюри, в состав которого вошли свыше 30 авторитетных деятелей культуры и искусства, а организаторами соревнований выступили мэрия Бишкека и Дельфийский комитет Киргизии при патронате Международного Дельфийского комитета.