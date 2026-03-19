"Динамо" Махачкала проведет открытую тренировку с главой Дагестана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На этой неделе у болельщиков махачкалинского "Динамо" будет возможность задать вопросы игрокам и главному тренеру команды. Перед этой встречей динамовцы проведут открытую тренировку.

В ближайшие выходные в Каспийске пройдет открытая тренировка махачкалинского футбольного клуба "Динамо".

Она состоится на "Анжи Арене" 28 марта. Там же пройдет встреча с болельщиками.

В мероприятии будут участвовать глава Дагестана Сергей Меликов, главный тренер Вадим Евсеев, футболисты и председатель Общего собрания учредителей Магомед Багаудинов.

У всех желающих будет возможность задать им вопросы после завершения тренировки.

Начало мероприятия запланировано на 13:00. Вход свободный.

