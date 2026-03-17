ФИФА отказалась отстранять сборную Израиля по футболу

В ФИФА отклонили требование футбольной ассоциации Палестины отстранить сборную Израиля. В организации отметили, что продолжат содействовать ее диалогу с представителями Израиля.

Международная федерация футбола (ФИФА) решила не отстранять израильские клубы и сборные от соревнований, проводимых под ее эгидой. Об этом информирует пресс-служба организации.

"ФИФА не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений устава организации окончательный правовой статус Западного берега (реки Иордан) остается нерешенным и чрезвычайно сложным вопросом международного публичного права" 

– пресс-служба ФИФА

Там акцентировали внимание на том, что организации следует продолжать содействовать диалогу и выступать посредником между футбольными ассоциациями Палестины и Израиля на оперативном уровне, передает ТАСС.

"В этом контексте организация продолжит содействовать структурированному взаимодействию и следить за развитием событий"

– пресс-служба ФИФА

Напомним, в мае 2024 года состоялся 74-й конгресс ФИФА, на котором представители Палестины выступили за немедленное отстранение Израиля от турниров из-за конфликта в секторе Газа.

