ФИФА отказалась отстранять сборную Израиля по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) решила не отстранять израильские клубы и сборные от соревнований, проводимых под ее эгидой. Об этом информирует пресс-служба организации.
"ФИФА не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений устава организации окончательный правовой статус Западного берега (реки Иордан) остается нерешенным и чрезвычайно сложным вопросом международного публичного права"
– пресс-служба ФИФА
Там акцентировали внимание на том, что организации следует продолжать содействовать диалогу и выступать посредником между футбольными ассоциациями Палестины и Израиля на оперативном уровне, передает ТАСС.
"В этом контексте организация продолжит содействовать структурированному взаимодействию и следить за развитием событий"
– пресс-служба ФИФА
Напомним, в мае 2024 года состоялся 74-й конгресс ФИФА, на котором представители Палестины выступили за немедленное отстранение Израиля от турниров из-за конфликта в секторе Газа.