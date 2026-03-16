Иран просит ФИФА перенести матчи ЧМ-2026 в Мексику

Власти Ирана считают необходимым добиться переноса игр с участием сборной Исламской Республики на Мексику – изначально они запланированы в США.

Тегеран пытается договориться о том, чтобы матчи чемпионата мира по футболу с участием иранской сборной проводились не в Америке, а в Мексике, такое сообщение распространило посольство Исламской Республики в этой стране.

Дипломатическая миссия цитирует президента Федерации футбола ИРИ Мехди Таджа.

"Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в Соединенные Штаты"

– Мехди Тадж

В то же время, он уточнил, переговоры с Мехико пока не завершены.

Напомним, что ЧМ-2026 по футболу примут США, Мексика и Канада. Иранские футболисты должны были выступать в Америке. Но несколько дней назад президент Дональд Трамп поставил под сомнение возможность участия иранской сборной в мундиале, выразив мнение, что их безопасность невозможно будет обеспечить.

За день до заявления Трампа глава Минспорта ИРИ Ахмад Доньямали анонсировал отказ иранской сборной от участия в ЧМ.