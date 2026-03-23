Еще 5 вагонов отправили в Армению транзитом через Азербайджан

Сегодня в Армению отправили очередную партию с российским зерном. Состав достигнет точки назначения через территорию Азербайджана.

Сегодня в Армению со станции Баладжары в направлении Бёюк Кесик отправили пять вагонов с российской пшеницей общим весом 350 т.

Транзит подобных грузов через азербайджанскую территорию осуществляется на регулярной основе. По этому маршруту непрерывно транспортируются не только зерновые культуры, но и удобрения.

Так, 24 марта аналогичным путем из России проследовали четыре вагона с удобрениями общим весом 271 т и один состав с 68 т гречихи.

Напомним, договоренность между Баку и Ереваном о транзите грузов была достигнута минувшей осенью.

В рамках этих соглашений армянская сторона уже получила почти 20 тыс т зерна, а также наладила импорт бензина и дизельного топлива из Азербайджана.

В настоящее время обсуждается возможность запуска транспортного сообщения в обратном направлении из Армении в РФ.

