В Армению транзитом через Азербайджан отправят удобрения и гречиху

В Армению прибудет грузовой состав с гречихой и удобрениями. Всего в Армению прибудет пять вагонов.

Новая поставка грузов будет произведена в Армению железнодорожным транспортом через территорию Азербайджана. В сторону РА отправится состав с удобрениями и гречихой. 

По данным СМИ, Армения получит четыре вагона удобрений и вагон гречихи. Поставка ожидается завтра. 

Отметим, что на прошлой неделе Россия отправила в Армению 488 т пшеницы в семи грузовых вагонах. 

Напомним, что Армения получает грузы из Азербайджана с конца прошлого года. АР экспортирует в Армению топливо, а также транзитом поставляет зерновые и другие товары.

