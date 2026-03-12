Армения и США готовят соглашение для реализации проекта TRIPP

Разработка соглашения по проекту TRIPP между Арменией и США перешла в активную стадию. Глава МИД Арарат Мирзоян сообщил об успешном ходе переговоров с США и отсутствии возражений со стороны Ирана.

Правительства Армении и США приступили к созданию юридической базы для реализации транспортного коридора под названием TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания").

Глава МИД Арарат Мирзоян пояснил, что готовящееся межправительственное соглашение закрепит правовые механизмы работы маршрута и позволит странам перейти к следующему этапу выполнения этой инициативы.

Мирзоян также прокомментировал реакцию Ирана на новый американо-армянский проект. Он подчеркнул, что Ереван передал Тегерану всю необходимую информацию, и у иранской стороны нет никаких опасений на этот счет.

"Мы говорим исключительно о транспортном проекте, который создаст экономические возможности для Армении, Азербайджана, всех соседей, в том числе и для Ирана"

- Арарат Мирзоян