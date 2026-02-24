Мишустин отправляется в Казахстан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня отправляется в Казахстан с трехдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба российского правительства.

"В рамках российско-казахстанских правительственных переговоров в Астане особое внимание будет уделено дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях"

Также российский премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета: он стартует завтра, 26 марта, в казахстанском Шымкенте, передает Sputnik Казахстан.

Ожидается, что Михаил Мишустин выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минэкономразвития РФ сообщило о планах ЕАЭС упростить трудоустройство ученых и подписать соглашение о защите от интернетах-пиратства в 2026 году. Также в ЕАЭС продолжается формирование единого рынка труда: теперь дипломы кандидатов и докторов наук, а также звания доцентов и профессоров, полученные в одной из стран Союза, будут автоматически признаваться в других. Такое решение, озвученное Минэкономразвития, коснется преподавателей и научных сотрудников, желающих работать в другом государстве-члене ЕАЭС.