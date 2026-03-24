Переговоры между США и Ираном идут продуктивно – Белый дом

Американо-иранские переговоры продолжаются, заявили в Белом доме, отметив, что они проходят продуктивно.

США и Иран продолжают вести переговоры, и они проходят в конструктивном ключе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Журналисты на брифинге поинтересовались у нее, говорят ли высказывания Тегерана о том, что переговоры с США оказались в тупике.

"Как сообщил в понедельник президент (США Дональд Трамп - ред.), они идут продуктивно. И они по-прежнему идут так"

– Кэролайн Левитт

В то же время она не стала подтверждать возможность встречи представителей Вашингтона и Тегерана в Пакистане.

Кроме того, представитель нынешней американской администрации сообщила, что Трамп в целом выбрал бы мир, а не войну с Ираном, так как не считает необходимостью смерти людей и уничтожение материальных объектов.

С другой стороны, обратила внимание она, если власти Исламской Республики не осознают нынешнее положение, в частности, тот факт, что они уже проигрывают войну, то президент Трамп нанесет по ним максимально мощный удар.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что США через Пакистан передали ИРИ план по завершению конфликта, в котором содержится 12 требований к Ирану и три обязательства, которые готов взять на себя Вашингтон.

Со стороны Тегерана последовал отказ.