Переговоры Ирана и США 2026: позиции, условия, посредники, что известно?

Война между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой продолжается уже четвертую неделю. Расскажем, что США нужно от Ирана, что Иран хочет от США, ведет ли Иран переговоры с США, кто выступает посредником между Ираном и США, что США и Иран выиграют от переговоров, а также будут ли переговоры Ирана и США на этой неделе.

Несущий тяжелые экономические последствия для всего мира конфликт, который Вашингтон первоначально прогнозировал как операцию продолжительностью 4-5 недель, приобрел затяжной характер. В этих условиях дипломатические усилия по поиску путей выхода из кризиса активизировались, однако стороны остаются глубоко разделенными в своих требованиях, а публичные заявления лидеров зачастую противоречат друг другу.

Что США нужно от Ирана?

План США по выходу из конфликта, включающий 15 пунктов, был передан Тегерану через Пакистан. Израильский телеканал Channel 12 обнародовал содержание документа, и по сути, план представляет собой всеобъемлющее соглашение для достижения прекращения огня, как сообщил египетский чиновник, участвующий в посреднических усилиях.

Условия, которые США предъявляют Ирану:

Ядерная программа - план требует вывода из эксплуатации и уничтожения ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо. Исламская Республика должна демонтировать существующие ядерные мощности, взять на себя постоянное обязательство никогда не разрабатывать ядерное оружие и прекратить любое обогащение урана на своей территории. Весь накопленный обогащенный уран (по разным данным, около 450 кг урана, обогащенного до 60%) подлежит передаче МАГАТЭ. Агентство получает полные права на инспекции и мониторинг на территории Ирана;

Ракетная программа - вопрос иранских ракет подлежит дальнейшему обсуждению, но оружие будет ограничено по количеству и дальности и сможет использоваться только для самообороны;

Региональная политика - ИРИ должен отказаться от использования прокси-сил в регионе, прекратить финансирование и вооружение региональных союзников, а также остановить удары по энергетическим объектам в регионе;

Ормузский пролив - должен оставаться открытым и представлять собой "свободную морскую зону" с беспрепятственным судоходством.

Что США предлагают Ирану взамен:

В обмен на выполнение этих требований США обещают полное снятие всех санкций с ИРИ, а также отмену механизма ООН, позволяющего повторно вводить санкции. Кроме того, США готовы оказать помощь в развитии гражданского ядерного проекта в Бушере для производства электроэнергии. Согласно информации Channel 12, посредники работают над декларацией о месячном периоде прекращения огня, в течение которого стороны будут вести переговоры.

Что Иран хочет от США?

Иран, в свою очередь, сформулировал собственный список требований, который был передан американской стороне, по сообщению The Wall Street Journal. Американский чиновник охарактеризовал эти требования как "нелепые и нереалистичные", что свидетельствует о значительном разрыве в позициях сторон.

Ключевые требования Ирана к США:

Военное присутствие США - закрытие всех американских военных баз в Персидском заливе. Это требование затрагивает ключевой элемент американского военного присутствия в регионе, где США имеют разветвленную инфраструктуру, включая базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ;

Репарации - выплата компенсаций за ущерб, нанесенный Ирану в результате атак США и Израиля;

Ормузский пролив - создание нового правового режима для пролива, который позволил бы Ирану взимать плату за проход судов через этот водный путь - по аналогии с тем, как Египет взимает сборы за проход через Суэцкий канал. В МИД Ирана подтвердили, что ИРИ уже взимает плату за проход судов;

Гарантии безопасности - залог того, что боевые действия не возобновятся после достижения соглашения;

Прекращение израильских ударов - окончание израильских атак на поддерживаемую ИРИ ливанскую группировку "Хезболла";

Санкции - полное снятие всех санкций, введенных против Ирана;

Ракетная программа - сохранение ракетной программы ИРИ без каких-либо ограничений и переговоров по ее ограничению.

Иран ведет переговоры с США?

Ситуация с переговорами между США и Ираном остается крайне запутанной из-за диаметрально противоположных заявлений официальных лиц.

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на том, что переговоры ведутся. Во вторник он заявил, что США находятся в контакте с иранским чиновником, который готов к переговорам, и что администрация ведет диалог с "нужными людьми" в Иране, которые "сильно хотят заключить сделку". Он также отметил, что переговорная группа включает Уиткоффа, Кушнера, Рубио и Вэнса.

Иранские официальные лица столь же категорично отрицают факт переговоров. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал сообщения о переговорах "фейками", используемыми для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками. Представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Эсмаил Багаи заявил о катастрофическом прошлом опыте американской дипломатии, в связи с чем никакие переговоры между Ираном и США не ведутся.

По данным источников Associated Press, пакистанские чиновники подтвердили, что Иран получил американский план через посредников, однако иранское военное командование высмеяло дипломатические усилия. Реальность, судя по всему, находится где-то посередине. Как сообщает The New York Times, Вашингтон и Тегеран обмениваются сообщениями через посредников, при этом прямых переговоров между сторонами не ведется. Посредники, включая Египет, Турцию и Пакистан, передают сообщения между столицами, но официального переговорного процесса нет.

Важным препятствием для налаживания диалога стала гибель ключевых иранских фигур, которые ранее выступали в качестве каналов связи с внешним миром. Убийство Израилем главы Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на прошлой неделе устранило того иранского чиновника, которого широко считали способным вести канальную дипломатию с внешними державами. Новым секретарем Высшего совета национальной безопасности ветерана КСИР назначили Мохаммада Багера Зольгадра, что расценивается как ужесточение позиции.

Кто выступает посредником между Ираном и США?

Турция, Египет и Пакистан совместно выступают посредниками в организации контактов между США и Ираном, сообщает The Wall Street Journal. Согласно информации издания, три страны нацелены организовать встречу между американскими и иранскими представителями в ближайшие 48 часов - до истечения срока ультиматума, который Трамп выдвинул Исламской Республике в отношении ударов по энергетической инфраструктуре.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во вторник заявил о готовности своей страны принять "решающие" переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Накануне он провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого выразил солидарность с иранским народом и призвал к коллективным усилиям по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Ключевую роль в посредничестве играет главнокомандующий армией Пакистана фельдмаршал Сайед Асим Мунир, который стал важным связующим звеном между США и ИРИ. Пакистан уже передал Ирану план США из 15 пунктов, который затрагивает ядерную и ракетную программы Ирана, а также вопросы безопасности в Ормузском проливе.

Турция, являющаяся соседом Ирана и союзником США по НАТО, также активно участвует в усилиях по урегулированию конфликта. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил наличие дипломатических усилий по прекращению американо-израильско-иранской войны. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во вторник предупредил, что война накладывает растущее бремя на весь мир, а эскалация, включая нарушения в Ормузском проливе, толкает мировую экономику к турбулентности.

Помимо трех основных посредников, в дипломатических усилиях участвуют и другие страны. На прошлой неделе глав МИД Турции, Египта и Пакистана в Эр-Рияде принимала Саудовская Аравия, чтобы обсудить поиск путей выхода из конфликта. Египетские спецслужбы установили прямой канал связи с КСИР, а Оман ведет отдельную работу по организации безопасного прохода судов через Ормузский пролив. В Катаре же сообщения о посреднической миссии Дохи не подтвердили.

Что США и Иран выиграют от переговоров?

Основной стимул для Вашингтона - экономический. Нефтяные цены взлетели более чем на 40% с начала войны, достигнув почти $120 за баррель на прошлой неделе. Блокада Ормузского пролива создает угрозу глобальной рецессии. Трамп уже распорядился выдать временные санкционные послабления на покупку иранской нефти в попытке снизить цены. Кроме того, война становится все более непопулярной внутри США на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Трамп, который ранее демонстрировал готовность заключать сделки для выхода из сложных ситуаций, может рассматривать дипломатическое урегулирование как способ избежать дальнейших экономических и политических издержек.

Тегеран, в свою очередь, использует контроль над Ормузским проливом как мощный рычаг давления. Иран уже взимает плату за проход судов и, по-видимому, рассматривает возможность институционализации этого механизма. Кроме того, война помогла Ирану добиться некоторых экономических уступок, которых он не смог достичь дипломатическим путем - включая временное ослабление санкций на экспорт нефти. Для Ирана важно не просто прекращение огня, а создание устойчивого режима сдерживания, который предотвратит будущие атаки. С этой точки зрения, затягивание конфликта и нанесение экономического ущерба США и их союзникам может рассматриваться как стратегическая цель. Однако иранское руководство сталкивается с внутренними разногласиями. Назначение Зольгадра, тесно связанного с КСИР, на пост секретаря Совета безопасности сигнализирует об ужесточении позиции Исламской Республики и нежелании идти на компромисс.

Будут ли переговоры Ирана и США в пятницу?

Посредники активно продвигают идею личной встречи между представителями США и ИРИ уже в эту пятницу в Пакистане, сообщили египетские и пакистанские источники. Однако для этого американской делегации пришлось бы немедленно вылететь из США, чтобы успеть к назначенному сроку, а достижении каких-либо договоренностей о встрече не сообщается.

В то же время иранские официальные лица остаются обеспокоены угрозой со стороны Израиля, чьи авиаудары в ходе войны унесли жизни иранских официальных лиц вплоть до предыдущего верховного лидера. Недоверие Тегерана к США усугубляется тем, что администрация Трампа дважды наносила удары в тот момент, когда велись дипломатические переговоры на высоком уровне - в июне 2025 года и в феврале 2026 года, когда совместные с Израилем атаки положили начало нынешней войне.

При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступает против соглашения с Ираном, утверждая, что "нынешнему режиму" нельзя доверять. Израильские официальные лица, которые ранее подталкивали Трампа к продолжению войны, были удивлены представлением плана прекращения огня.