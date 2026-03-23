Кто такой Мохаммад-Багер Галибаф: биография, карьера, переговоры с США

Расскажем, кто такой Мохаммад-Багер Галибаф и что сказал Трамп об Иране, как Галибаф начинал карьеру в КСИР и стал спикером парламента, каково его положение после гибели руководства Ирана, что Галибаф говорит о войне, а также какова вероятность переговоров США и Ирана.

В начале этой недели в центре международного внимания в Иране оказался Мохаммад-Багер Галибаф. Причиной стали сообщения американских и израильских СМИ о том, что этот политик ведет переговоры с администрацией Дональда Трампа о возможном завершении войны между США, Израилем и Ираном.

Кто такой Галибаф и что сказал Трамп об Иране?

Объявив 23 марта о пятидневной паузе в ударах по иранской энергетической инфраструктуре, американский лидер сообщил, что его посланники разговаривают с "важнейшим лицом" в Иране - лидером, пользующимся, по его мнению, наибольшим уважением. При этом Трамп подчеркнул, что речь идет не о новом верховном лидере ИРИ Моджтабе Хаменеи.

Кто же этот человек, которого американский президент называет "наиболее уважаемым", а эксперты - способным возглавить Иран лидером? Ответ на этот вопрос требует глубокого погружения в биографию Галибафа, который за три десятилетия прошел путь от командира в ирано-иракской войне до одной из самых влиятельных фигур Исламской Республики.

Как Галибаф начинал карьеру в КСИР?

Галибаф родился в 1961 году в Мешхеде - священном для шиитов городе на северо-востоке Ирана и родине покойного верховного лидера Али Хаменеи. Степень бакалавра по социально-экономической географии Галибаф получил в Тегеранском университете(профессором которого он позже стал), а магистра - в Исламском университете Азад. Доктором философии он стал в Университете Тарбиат Модарес.

Свою карьеру он начал в 19 лет, в 1980 году вступив в только что созданный КСИР. В годы ирано-иракской войны Галибаф быстро поднимался по служебной лестнице, став главным командиром бригады "Имам Реза" в 1982 году, а в 1983 -1984 годах командовав 5-й дивизией "Наср" - подразделением, участвовавшим в одних из самых кровопролитных сражений.

Этот военный опыт стал фундаментом его дальнейшей карьеры. В конце 1990-х годов Галибаф достиг высших эшелонов военного руководства: с 1997 по 2000 год он занимал пост командующего аэрокосмическими силами КСИР. Эта должность не только дала ему доступ к самым передовым военным технологиям Ирана, но и позволила установить прочные связи с ключевыми фигурами внутри Корпуса. Галибаф также является квалифицированным военным пилотом и, как отмечают источники, любит подчеркивать, что способен управлять пассажирскими авиалайнерами.

Карьера Галибафа связана с подавлением внутренних протестов в Иране - и именно эта часть его биографии вызывает наибольшие споры. На фоне студенческих протестов 1999 года Галибафа назначили командующим национальной полиции ИРИ. Он оказался в числе 24 командиров КСИР, подписавших письмо реформистскому президенту Мохаммаду Хатами с предупреждением о необходимости решительных действий против демонстрантов. Правозащитные организации утверждают, что Галибаф играл ключевую роль в подавлении всех основных волн протестов в Иране за последние четверть века.

Как Галибаф стал спикером парламента?

Несмотря на свои влиятельные позиции в силовых структурах, Галибаф долгое время не мог добиться успеха на выборах. Он баллотировался на президентский пост четыре раза: в 2005, 2013, 2017 и 2024 годах. Наиболее успешной для него была кампания 2013 года, когда Галибаф занял второе место, уступив Хасану Рухани. В 2005 году он был лишь четвертым, а победу тогда одержал малоизвестный на тот момент консерватор Махмуд Ахмадинежад. В 2017 году Галибаф начал кампанию, но снял свою кандидатуру в пользу другого консервативного кандидата - Эбрахима Раиси. Последняя попытка в 2024 году, после гибели Раиси в авиакатастрофе, принесла ему лишь третье место.

Неудачи на президентских выборах не помешали его карьере. В 2005 году, сразу после поражения, он был избран мэром Тегерана и занимал этот пост 12 лет - до 2017 года. На этом посту он заслужил репутацию прагматичного технократа: сторонники хвалят его за развитие городской инфраструктуры, включая расширение метрополитена и строительство парков. Критики же указывают на коррупционные скандалы, которые преследовали его на протяжении всего срока, включая дело о хищениях через компанию Yas Holding. Весной 2020 года Галибафа избрали спикером парламента вместо Али Лариджани. Эта должность позволила ему оставаться у власти, даже не будучи президентом.

Каково положение Галибафа после гибели руководства Ирана?

В конце зимы американо-израильская атака унесла жизнь предыдущего верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, а в середине марта, израильский удар убил Али Лариджани - секретаря Высшего совета нацбезопасности и одного из ближайших советников покойного верховного лидера. Гибель Лариджани, который считался ключевой фигурой в системе принятия решений, усилила вакуум власти. Именно в этот момент Галибаф выдвинулся на первый план.

В отличие от нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи, который не появлялся на публике и выпустил лишь несколько письменных заявлений, Галибаф стал публичным лицом иранского руководства. 64-летний политик регулярно публикует посты в X, дает интервью иранскому телевидению и выступает с заявлениями о ходе войны. Вероятно, Галибаф - один из тех, кто руководит военными усилиями и стратегией ИРИ. Поскольку президент Пезешкиан сосредоточен на повседневном гражданском управлении, Галибаф взял на себя стратегическое и военное руководство. Кроме того, Галибаф был близким соратником убитого в 2020 году генерала Касема Сулеймани, что дает ему высокий уровень доверия со стороны КСИР.

Что Галибаф говорит о войне и переговорах с США?

С момента начала войны Галибаф выступает с жестких антиамериканских и антиизраильских позиций. В середине марта он высмеял Трампа за утверждение о том, что США победили Иран. Три дня спустя он заявил, что Ормузский пролив не вернется в свое довоенное состояние. Особую тревогу на Западе вызвало заявление Галибафа от 22 марта, в котором он назвал законными военными целями финансовые структуры, поддерживающие американский оборонный бюджет.

Наиболее важным, однако, стало заявление Галибафа, в котором он опроверг сообщения о ведущихся переговорах с США. Назвав это сообщение фейком, он выразил уверенность в том, что конечная цель таких слухов - манипуляция финансовыми и нефтяными рынками. Он добавил, что народ Исламской Республики требует, чтобы агрессоры были наказаны.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что за последние несколько дней через "дружественные страны" передавались сообщения о желании США начать переговоры, но Иран ответил на них в соответствии со своими принципиальными позициями, включая предупреждения о "серьезных последствиях" любой атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

Какова вероятность переговоров США и Ирана?

Несмотря на официальное опровержение Тегерана, возможность переговоров нельзя исключать. Все стороны войны сталкиваются с высокими издержками: на Вашингтон давят страны Персидского залива, европейские государства, Япония и Южная Корея, пострадавшие от закрытия Ормузского пролива, кроме того, Трамп испытывает на себе растущее беспокойство среди республиканцев перед ноябрьскими промежуточными выборами. Иранское руководство, в свою очередь, находится под значительным стрессом из-за угрозы ударов по ключевой энергетической инфраструктуре.

Уже несколько стран-посредников, включая Египет, Саудовскую Аравию, Пакистан и Турцию, установили каналы связи с иранскими официальными лицами, Китай также использует свое влияние, чтобы побудить Тегеран к переговорам. Кроме того, Израиль и США ожидали более коротких военных действий, ведущих к смене иранского руководства. Теперь же они пересматривают свои ожидания, а разногласия по поводу условий прекращения войны придется решить не только между США и Ираном, но и между США и Израилем.

Галибаф - возможный партнер США?

Несмотря на свою жесткую риторику, Галибаф вполне может рассматриваться Вашингтоном как более предсказуемый партнер по сравнению с новым верховным лидером Моджтабой Хаменеи, который остается непубличной и непредсказуемой фигурой, движимой к тому же возможной кровной местью. В то же время, США могут преувеличивать готовность Галибафа к уступкам. Несмотря на амбициозность и прагматичность, он принципиально привержен сохранению исламского порядка в Иране. Сам Галибаф пока что дал понять, что не намерен идти на уступки.