США могут отправить десантников для захвата острова Харк – СМИ

New York Times: Пентагон готовит высадку десанта на острове Харк. Ранее сообщалось о планах задействовать морских пехотинцев для сухопутной операции.

Пентагон может задействовать десантников для проведения военной операции по захвату иранского острова Харк. По данным New York Times, в операции могут принять участие бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Как передает издание со ссылкой на источники в Вашингтоне, решение о месте переброски военных пока не принято, однако остров Харк фигурирует в качестве возможной точки высадки десанта.

Военное руководство США поручило отправить к месту конфликта порядка 2 тыс десантников 82-й дивизии под командованием генерал-майора Брэндона Тегтмайера.

Ранее СМИ сообщали о планах США перебросить в зону конфликта военных из Корпуса морской пехоты. Численность контингента, по данным медиа, составляет несколько тысяч военных.