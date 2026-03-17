Иран сообщил о падении нового снаряда в районе АЭС "Бушер"

В результате падения снаряда на территорию АЭС "Бушер" никто не пострадал, сообщили в МАГАТЭ. В организации добавили, что повреждений АЭС не зафиксировано.

На территорию атомной электростанции "Бушер" в Иране попал новый снаряд. Об этом сказано в сообщении, размещенном 24 марта на страницах МАГАТЭ в социальных сетях.

В организации отметили, что в результате инцидента ни один человек не пострадал. В настоящее время АЭС работает в штатном режиме.

"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что сегодня на территорию АЭС "Бушер" попал еще один снаряд. По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме"

– МАГАТЭ

Глава организации Рафаэль Гросси обратился к сторонам конфликта с призывом проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать угроз ядерной безопасности.