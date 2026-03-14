Россия приветствует восстановление диалога с США – Песков

Возрождение диалога Москвы и Вашингтона приветствуют в России, рассказал Песков. Запланирован визит депутатов Госдумы в США.

РФ приветствует реанимацию контактов с США в любых формах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами. Мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединенным Штатам"

– Дмитрий Песков

По его словам, можно только приветствовать контакты парламентариев двух стран.

"Если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать. Они действительно необходимы"

– Дмитрий Песков

В ближайшее время, по сведениям газеты "Ведомости", в Вашингтон отправится делегация депутатов Госдумы во главе с заместителем председателя комитета по международным делам Вячеславом Никоновым.

Чего ждать от визита депутатов Госдумы в США?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" напомнил, что Москва неоднократно старалась наладить диалог своих парламентариев с американскими конгрессменами.

"У ожидающегося визита есть по меньшей мере неоднозначная история. В примерно такой же напряженной обстановке, как сейчас, в 1974 году состоялся визит авторитетной парламентской делегации СССР во главе с тогдашним председателем Комиссии по международным делам Борисом Пономаревым. Советские депутаты провели переговоры в Сенате и в Палате представителей Конгресса США и договорились о том, что американцы не будут продвигать поправку Джексона-Вэника. Но когда они уехали, закон о поправке был принят и десятилетиями продолжал действовать – то есть наша делегация в ходе визита была дезинформирована", - отметил он.

"Впоследствии, уже после образования Российской Федерации наши попытки отладить взаимодействие с представителями Сената и Палаты представителей Конгресса США давали очень ограниченные результаты. Я могу говорить как бывший руководитель управления внешних связей Совета Федерации. В свое время мы сделали предложение американцам о том, чтобы создать авторитетную двустороннюю группу взаимодействиями между сенаторами двух стран. С нашей стороны мы были готовы назначить в нее высокопоставленных руководителей Совета Федерации. Американцы в итоге дали совершенно рядовых трех сенаторов, и идея никакого продолжения не имела", - продолжил Андрей Бакланов.

"Поэтому я очень осторожно подхожу к вопросу перспектив нового визита российских парламентариев в США. Безусловно, хорошо, что сам по себе визит состоится, и будет еще лучше, если в этот раз он пройдет более продуктивно, чем предыдущие визиты. Однако предыстория не дает каких-то возможностей предположить, что это может быть визит, который приведет к изменению климата в российско-американских отношениях. Во всяком случае, таких прецедентов у нас не было", - сообщил дипломат.

Говоря о потенциальной повестке дня визита, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов подчеркнул необходимость говорить непосредственно по российско-американской проблематике и не затрагивать не относящиеся к ней вопросы. "Необходимо в первую очередь продвигать диалог по направлению снятия американских санкций с России. Также, я думаю, нужно меньше слушать рекомендации американских конгрессменов по тем вопросам, в которых они плохо разбираются, прежде всего по Украине", - заключил Андрей Бакланов.