Интересы России и США совпали по экспорту нефти – Песков

Российская нефть поможет стабилизировать мировой нефтяной рынок, это понимают в США, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская нефть необходима, и сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность"
– Дмитрий Песков
Ранее США на месяц сняли санкции с российской нефти, которая уже была погружена на танкеры – около 100 млн баррелей.
"В настоящий момент в попытках стабилизировать энергетические мировые рынки американцы пошли на это исключение из санкций сроком на один месяц. Мы в данном случае совпадаем с американцами в этой заинтересованности, это тоже в наших интересах"
– Дмитрий Песков
На фоне ослабления санкций многие страны выразили интерес к российской нефти, отметил он в беседе с ТАСС.
"Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много"
– представитель Кремля
Импортировать нефть из РФ хотят Таиланд, Шри-Ланка и, по данным СМИ, Япония.