Узбекистан будет сотрудничать в образовании с Азербайджаном и Туркменистаном

Министр дошкольного и школьного образования Узбекистана Эъзоза Каримова в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках мероприятий "Глобального мониторинга образования 2026 (GEM)"провела серию важных международных встреч.

Переговоры были направлены на укрепление партнерства в сфере цифровизации обучения, внедрения искусственного интеллекта и реализации совместных образовательных дорожных карт, передает Podrobno.uz.

Министр обсудила вопросы регионального сотрудничества с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. Так, Каримова на встрече с заместителем министра науки и образования Азербайджана Хасаном Хасанли согласовала планы по развитию STEM-образования и учительского обмена. Итогом встречи стало решение о подготовке "Дорожной карты" на 2027–2030 годы для вывода отношений на новый уровень.

В ходе встречи с министром образования Туркменистана Джуммамыратом Гурбангельдиевым также была достигнута договоренность об обмене опытом в проведении олимпиад.

Еще одно важное соглашение было достигнуто на встрече с заместителем министра планирования Саудовской Аравии Саадом бин Абдул Гани аль-Гамди - стороны договорились о совместной программе обмена опытом, которая в будущем получит конкретные механизмы реализации.

Все представленные инициативы направлены на интеграцию образовательной системы Узбекистана в мировое интеллектуальное пространство, говорится в сообщении.