"Росатом" эвакуировал 163 человека с АЭС "Бушер"

"Росатом" эвакуировал 163 человека с АЭС "Бушер"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алексей Лихачев заявил об эвакуации с АЭС "Бушер" свыше 160 человек. Сотрудники станции и члены семей эвакуированы в Армению.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о новой группе сотрудников АЭС "Бушер" и членов их семей, которые были эвакуированы. Всего в сторону границы с Арменией направились 163 человека. 

"Сегодня где-то в 7.20 по Москве из "Бушера" в сторону ирано-армянской границы выехало 163 человека"

– Алексей Лихачев 

По словам главы госкорпорации, еще несколько десятков человек останутся на объекте. Ожидаются и дальнейшие эвакуации. 

Отметим, что станция вчера вечером снова оказалась под огнем. В "Росатоме" сообщили, что жертв не было. В начале марта со станции уже эвакуировали 250 сотрудников.

