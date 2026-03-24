"Росатом" эвакуировал 163 человека с АЭС "Бушер"

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о новой группе сотрудников АЭС "Бушер" и членов их семей, которые были эвакуированы. Всего в сторону границы с Арменией направились 163 человека.

"Сегодня где-то в 7.20 по Москве из "Бушера" в сторону ирано-армянской границы выехало 163 человека"

– Алексей Лихачев

По словам главы госкорпорации, еще несколько десятков человек останутся на объекте. Ожидаются и дальнейшие эвакуации.

Отметим, что станция вчера вечером снова оказалась под огнем. В "Росатоме" сообщили, что жертв не было. В начале марта со станции уже эвакуировали 250 сотрудников.