В "Росатоме" прокомментировали новый удар по АЭС "Бушер"

Гендиректор "Росатома" Лихачев прокомментировал очередной удар по АЭС "Бушер". По словам Лихачева, жертв не было.
В "Росатоме" заявили о неблагоприятном развитии ситуации вокруг атомной электростанции "Бушер" в Иране.
"Ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию"
– гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев
По данным госкорпорации, во вторник был зафиксирован удар в районе первого энергоблока. Никто не пострадал. На прошлой неделе станция также подверглась атаке – удар пришелся по зданию метрологической службы.
Ранее "Росатом" эвакуировал порядка 250 человек со станции – специалистов и членов их семей. Сейчас на объекте остаются более 400 человек.