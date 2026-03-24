В "Росатоме" прокомментировали новый удар по АЭС "Бушер"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гендиректор "Росатома" Лихачев прокомментировал очередной удар по АЭС "Бушер". По словам Лихачева, жертв не было.

В "Росатоме" заявили о неблагоприятном развитии ситуации вокруг атомной электростанции "Бушер" в Иране

"Ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию"

– гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 

По данным госкорпорации, во вторник был зафиксирован удар в районе первого энергоблока. Никто не пострадал. На прошлой неделе станция также подверглась атаке – удар пришелся по зданию метрологической службы. 

Ранее "Росатом" эвакуировал порядка 250 человек со станции – специалистов и членов их семей. Сейчас на объекте остаются более 400 человек.

Вам может быть интересно

