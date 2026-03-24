Почти на 9% выросла добыча газа в России

Объем суммарной добычи газа в России в первые два месяца 2026 года увеличился почти на 9%. Выросло и производство СПГ.

Суммарная добыча газа в РФ (природный и попутный нефтяной) подскочила за январь-февраль текущего года почти на 9% относительно первых двух месяцев прошлого года, следует из информации Росстата.

Так, за это время было добыто природного и попутного нефтяного газа на 8,8% больше, чем за такой же период прошлого года, а именно 128,7 млрд кубометров. Такой результат объясняется холодной погодой в этот промежуток времени в большинстве регионов РФ.

Природного газа в феврале было добыто 53,9 млрд кубометров, это на 6,3% меньше, чем в январе, и почти на 14% больше, чем в феврале-2025.

Добыча попутного нефтяного газа сократилась на 0,8%, составив 17,2 млрд кубометров. Кроме того, еще 3,7 млрд кубометров попутного газа сожгли на факельных установках, этот показатель на 1,3% больше, чем годом ранее.

Выросло за январь-февраль и производство СПГ: оно достигло 6,2 млн т. Этот показатель на 7,3% больше, чем за такой же период прошлого года. В феврале производство СПГ достигло 2,9 млн т, это почти на 13% меньше январского уровня, и на 6,2% выше, чем в феврале-2025.