Остановок в поставках газа из Ирана нет – Турция

Остановок в поставках газа из Ирана нет – Турция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Информация об остановке поставок газа из Ирана не соответствует действительности, сообщили в Минэнерго Турции. Ранее об этом сообщил ряд источников.

В Минэнерго Турции опровергли остановки в газовых поставках из Ирана. Об этом сообщил глава министерства Альпарслан Байрактар.

Он подчеркнул, что поставки в настоящее время осуществляются в штатном режиме.

"Остановок (в поставках из Ирана – прим. ред.) нет, мы получаем газ в штатном режиме"

– турецкий министр

Ранее источники сообщили, что в результате ударов по крупному нефтегазовому месторождению "Южный Парс" поставки газа из Ирана в Турцию были прерваны.

Напомним, на сегодняшний день основными поставщиками газа в Турцию являются три страны – Россия, Азербайджан и Иран.

