Иран назвал условия прекращения конфликта – СМИ

The New York Times: власти Ирана готовы к завершению войны только на условиях полноценного мирного договора с гарантиями ненападения.

Власти Ирана обозначали условия, которые позволят сторонам конфликта на Ближнем Востоке сесть за стол переговоров. Тегеран добивается полноформатного мирного договора, совмещенного с гарантиями ненападения, передает The New York Times со ссылкой на правительственные круги ИРИ.

"Аракчи сообщил (спецпосланнику США Стиву — Прим. ред.) Уиткоффу, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое мирное соглашение с гарантиями того, что Соединенные Штаты и Израиль больше не будут нападать на него"

– The New York Times

Иран также рассчитывает на ослабление экономических рестрикций со стороны США.

Как отмечает издание, Вашингтон готов начать работу над условиями Ирана только после выполнения условий Израиля и США по ядерной и ракетным программам.