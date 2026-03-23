Какой сценарий Трамп готовит для Ирана: Венесуэла или Ирак?

На этой неделе Вашингтон публикует заявления о снижении эскалации на фронтах иранской войны. Президент Дональд Трамп выразил уверенность в возможности новой сделки с Ираном. СМИ пишут о секретных переговорах дипломатов двух стран, а израильский портал Ynet выяснил, что США запланировали объявить мир с Ираном в День независимости Израиля, 9 апреля.

В последней декаде марта новым американским нарративом в отношении иранской войны стало ожидание скорого прекращения боевых действий. Президент США Дональд Трамп, берущий на себя ответственность как за начало боевых действий, так и за их прекращение, стал говорить о прогрессе в дипломатических контактах с Тегераном. На днях он рассказал, что США и Иран в прошедшие выходные провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" об окончании конфликта и намерены продолжить дискуссии в течение недели.

Действительно ли Трамп готов к миру?

С одной стороны, ясно, что блицкриг США в Иране не удался. Несмотря на массированные бомбардировки и убийство ключевых политических деятелей, включая аятоллу Али Хаменеи и секретаря Совбеза Али Лариджани, государство Исламской Республики устояло.

Зато из-за войны произошли массовые разрушения во всем регионе. Пострадала нефтяная и газовая инфраструктура Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта. Закрыт Ормузский пролив, обеспечивающий экспорт 20% нефти и 20% СПГ на мировые рынки. Пострадали все американские базы от Ирака до Бахрейна.

То есть уже здравая логика подсказывает Трампу, что пора остановиться. Но остановиться на текущих позициях - все равно что признать поражение США.

По всей видимости, именно поэтому в качестве переговорщика от Ирана американские СМИ сейчас обозначают спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа - консерватора, но прагматика, подержавшего в 2008 году прямые переговоры с США.

Вариант Венесуэлы

Возможно, команда Трампа делает расчет на раскол власти в Иране, примерно как в Венесуэле, где после похищения президента Николаса Мадуро его пост заняла более сговорчивая Делси Родригес. В Иране Белый дом может надеяться на сходную схему: Хаменеи и Лариджани убиты и можно попытаться делать ставку на Галибафа.

Однако эта ставка пока не работает. Мохаммад-Багер Галибаф от переговоров открестился и пригрозил всем соседним странам, кто финансирует американский ВПК, ракетными ударами.

Иракский сценарий

Второй возможный сценарий - выгадывание времени для перегруппировки и нового удара. До самого начала иранской войны США в лице Стивена Уиткоффа беседовали с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи в Женеве и Омане, а параллельно шла подготовка к войне. Так и здесь: американским войскам после трех с лишним недель войны нужно подвести дополнительные силы, включая как ракеты, так и солдат для наземной операции (как минимум, на острове Харк).

Источники The New York Times сообщают, что американские власти рассматривают вариант использования десантных сил в операции против Ирана. Тысячи морских пехотинцев США прибудут на Ближний Восток в пятницу, 27 марта, — этот срок совпадает с дедлайном ультиматума Трампа по Ормузскому проливу, пишет The Wall Street Journal.

Возможно, что Трамп сочетает оба сценария - венесуэльский и иракский. Если Иран не пойдет на тотальные уступки, сравнимые с капитуляцией, например, в виде отказа от ядерной и ракетной программ, тогда можно ожидать, что Трамп отдаст приказ о вводе войск на иранские территории и война США и Израиля против Ирана перейдет на новый этап.