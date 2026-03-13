Будут ли ОАЭ и Саудовская Аравия вступать в войну против Ирана?

Американские СМИ пишут, что некоторые страны Персидского залива – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – выразили готовность вступить в войну против Ирана. Официальные источники не подтверждают эту информацию.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия якобы близки к тому, чтобы вступить в военный конфликт против Ирана, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно публикации издания, руководство этих стран Персидского залива уже приняли данное решение, это всего лишь "вопрос времени".

"Эр-Рияд недавно согласился разрешить американским войскам использовать свою авиабазу имени короля Фахда на западной стороне Аравийского полуострова (…) Наследный принц Мухаммед бин Салман близок к решению присоединиться к атакам"

– Wall Street Journal

Как сообщают источники, в ОАЭ в настоящее время принимают меры против иранских активов, а также рассуждают об отправке войск в зону боевых действий.

Арабские монархии все глубже втягиваются в войну США и Израиля против Ирана, данную ситуацию "они предпочли бы избежать", пишет Wall Street Journal.

Выгоды и риски войны для Персидского залива

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что ни одна страна Персидского залива не будет атаковать Иран в ответ на иранские удары по их территориям, поскольку не захочет провоцировать Тегеран на более массированные ракетные обстрелы и беспилотные налеты.

"Сообщения о том, что Саудовская Аравия или какая-либо другая страна Персидского залива активно готовится к вступлению в войну на стороне США и Израиля против Ирана, сейчас можно расценивать только как дезинформацию. Эти сообщения появляются по той причине, что США и Израиль стараются получить как можно больше поддержки своей агрессии. Вашингтону и Тель-Авиву действительно нужно, чтобы Эр-Рияд или Абу-Даби включились в войну, ведь страны Залива будут использовать свои ресурсы для легитимации военных действий против Ирана, усиливая давление на него, а также поддержат финансово американо-израильскую операцию", - прежде всего сказал он.

"Как известно, Администрация Трампа запросила у Конгресса порядка $200 млрд на продолжение иранской войны, и шансы получить эти деньги из американского федерального бюджета не так высоки – несмотря на большинство у республиканцев, Конгресс не спешит выделять средства. Как раз здесь могло бы пригодиться желание Залива надавить на Иран, так как те же Саудовская Аравия и ОАЭ в состоянии послужить источником финансирования американских военных действий. Поэтому американские СМИ и муссируют тему, что монархии Персидского залива вот-вот вступят в войну или на 99% приняли решение о поддержке США", - пояснил Мурад Садыгзаде.

"Между тем не стоит ожидать, что Саудовская Аравия будет переходить к военным действиям против Ирана. Для этого, несмотря на ракетные и беспилотные удары, у Эр-Рияда нет мотивации – тем более в коалиции с Израилем, что будет негативно воспринято и в самом королевстве, и во многих исламских странах. У ОАЭ вероятность участия в войне чуть выше за счет их достаточно близких отношений с Израилем и США и сравнительно высокого ущерба от иранских атак – и все-таки Эмиратам это совершенно не нужно. Ни та, ни другая страна не хотят эскалации ситуации, а она безусловно эскалируется, если они вступят в войну и Иран начнет расширять и углублять свои атаки", - сообщил востоковед.

"С точки зрения военного потенциала у ОАЭ нет значительных наступательных ресурсов. Их арсеналы не сопоставимы с иранскими возможностями. Поэтому трудно поверить в то, что какие-либо страны Персидского залива всерьез раздумывают над тем, чтобы начать атаковать военные цели в Иране. Безусловно, США и Израиль ищут возможности как-то заставить их вступить в войну, но риски от этого слишком большие. В частности, Иран способен перекрыть не только Ормузский пролив, через который сейчас проходит какое-то количество кораблей, но и Баб-эль-Мандебский пролив (с помощью йеменских хуситов), что угрожает реализации саудовского проекта "Видение 2030". Те же хуситы, союзные Ирану, могут возобновить свои атаки на Саудовскую Аравию", - отметил Мурад Садыгзаде.

"Также КСИР безусловно нарастит количество ударов по энергетическим объектам в Персидском заливе, по самой чувствительной инфраструктуре, на работе которой держится экономика этих государств. На мировом энергетическом рынке это усилит кризис, а в регионе создаст ситуацию коллапса с очень печальными последствиями. Нет ни малейшей выгоды для залива в том, чтобы включиться в войну с Ираном", - подчеркнул президент Центра ближневосточных исследований.

"Конечно, есть политические соображения: если Иран выйдет из войны в статусе победителя, его позиции регионального игрока усилятся, что увеличит запросы Тегерана к соседям. Страны Персидского залива хотели бы этого избежать, ведь так или иначе они видят в Иране конкурента. По сути, на Ближнем Востоке сегодня есть шесть наиболее влиятельных государств – это Турция, Израиль, Иран, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. В разных составах они то объединяются, то конкурируют друг с другом, их альянсы составляются и распадаются время от времени. Но рисковать своей экономикой страны Залива точно не станут", - заключил Мурад Садыгзаде.