ОАЭ отказались закрывать военные базы США на своей территории – СМИ

Руководство ОАЭ не намерено закрывать расположенные в стране американские базы. Ранее с соответствующей просьбой выступил верховный лидер Ирана.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не будут закрывать базы Соединенных Штатов на своей территории. Об этом заявил 13 марта высокопоставленный чиновник МИД ОАЭ Лана Нуссейбе.

"ОАЭ не подчинятся требованиям Ирана о закрытии военных баз США на своей территории"

– телеканал NBC

При этом Нуссейбе отметила, что ОАЭ и другие ближневосточные государства настроены на дипломатическое решение конфликта.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана обратился к странам Ближнего Востока с просьбой закрыть базы США.

