ОАЭ отказались закрывать военные базы США на своей территории – СМИ

Руководство ОАЭ не намерено закрывать расположенные в стране американские базы. Ранее с соответствующей просьбой выступил верховный лидер Ирана.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не будут закрывать базы Соединенных Штатов на своей территории. Об этом заявил 13 марта высокопоставленный чиновник МИД ОАЭ Лана Нуссейбе.

– телеканал NBC

При этом Нуссейбе отметила, что ОАЭ и другие ближневосточные государства настроены на дипломатическое решение конфликта.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана обратился к странам Ближнего Востока с просьбой закрыть базы США.