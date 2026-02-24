У США будет постоянная дипмиссия в Иерусалиме

Власти Израиля одобрили выделение участка под строительство здания дипломатической миссии США в Иерусалиме – она будет находиться в городском комплексе "Алленби".

Правительство Израиля одобрило предложение о выделении в Иерусалиме участка под строительство постоянного посольства США в древнем городе, сообщил сайт офиса израильского премьера Биньямина Нетеньяху.

"Правительство Израиля одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра иностранных дел Гидеона Саара и министра строительства и жилищной политики Хаима Каца о выделении земли в комплексе "Алленби" в Иерусалиме под строительство постоянного посольства США"

- пресс-релиз

В Иерусалим, который в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп назвал новой столицей Израиля, планируют перенести свои представительства некоторые страны, однако реально идею реализовали пока только США и еще четыре страны, а также самопровозглашенная республика Косово.

Израиль также считает Иерусалим своей столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, однако большинство стран мира не признают его аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Напомним, ранее мы писали о том, что Палестина выступила против того, чтобы Израиль и в частности премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху стали участниками созданного американским президентом Совета мира - такое заявление сделал палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи.