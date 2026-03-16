Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло 25 марта Каспийское море

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские сейсмологи зафиксировали в среду днем подземные толчки на Каспии. Они произошли около трех часов назад.

В Каспийском море произошло сегодня землетрясение. Об этом информирует 25 марта Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, магнитуда подземных толчков составила 3,1. Они были зарегистрированы в 13:57 по местному времени (12:57 мск).

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 тыс метров.

Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Напомним, на прошлой неделе на Каспии было зафиксировано сразу несколько землетрясений. Два из них произошли в понедельник, а еще одно – в среду.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.