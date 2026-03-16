Землетрясение потрясло 25 марта Каспийское море

Азербайджанские сейсмологи зафиксировали в среду днем подземные толчки на Каспии. Они произошли около трех часов назад.
В Каспийском море произошло сегодня землетрясение. Об этом информирует 25 марта Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно информации, магнитуда подземных толчков составила 3,1. Они были зарегистрированы в 13:57 по местному времени (12:57 мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 13 тыс метров.
Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
Напомним, на прошлой неделе на Каспии было зафиксировано сразу несколько землетрясений. Два из них произошли в понедельник, а еще одно – в среду.