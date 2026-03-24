Курорты Крыма возвращают былую славу

Популярность курортов Крымского полуострова в 2026 году выросла почти на 50% - это связано с повышением транспортной доступности региона, полагают в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства.

Нынешним летом курорты Крыма ждет аншлаг: российские туристические агентства ужет отмечают взрывной рост бронирований курортов Крымского полуострова на весну-лето 2026 года, поведал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Крым ждет повышенный спрос этим летом, с учетом, в том числе, перераспределения потоков по югу и повышенной транспортной пропускной способностью полуострова. В целом, по данным сервиса "Островок", прирост бронирований в этом году достиг 49%"

- Алексей Волков

Крым уже стал одним из трендовых направлений предстоящего сезона, и рост его популярности связан с повышением транспортной доступности региона, уверены в союзе, передает ТАСС.

С введением новых транспортных артерий с 2024 года общий турпоток в Крым уже вырос практически в полтора раза, а главным драйвером направления является автотуризм, отметил Волков.

Лидирующие позиции в Крыму высокий курортный сезон останутся за пляжным отдыхом, курорты Северного Кавказа будут привлекать путешественников горами, в частности, пешими походами, уверен чиновник.

А вот Сочи ждет спад туристической активности – это будет связано с трудностями перелетов в нынешней ситуации. Однако уже заметен рост спроса на отдых в Анапе, отметил Алексей Волков.

Еще одно направление со стабильно высоким спросом - Калининградская область, где загруженность отелей при раннем бронировании составила 100%, - добавил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.