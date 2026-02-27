Ставрополье запустит экотропы в апреле

Пешие тропы на природных территориях Ставрополья начнут работать в апреле. Всего в регионе насчитывается пять экотроп.

Экотропы Ставропольского края готовятся к старту туристического сезона, часть из них начнут работать уже в апреле, следует из сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Сообщается о работах по подготовке маршрутов к турсезону.

"С приходом весны егерская служба Дирекции особо охраняемых природных территорий проводит подготовку экотроп к турсезону. После зимы специалисты приводят в порядок информационные таблички, беседки, скамейки"

– пресс-служба

Всего в регионе имеется пять экологических троп, они проложены в заказниках "Сафонова дача", "Стрижамент", "Сотниковский", "Александровский" и на охраняемой территории "Эммануэльевское урочище".

"В заказниках "Сафонова дача" и "Александровский" экотропы откроются уже в начале апреля"

– пресс-служба