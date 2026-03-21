Смотровую на Рице в Абхазии отремонтируют за 200 млн рублей

На озере Рица в Абхазии будет реконструирована главная смотровая площадка и набережная за 200 млн рублей, сообщил заведующий отделом по туризму и экскурсиям нацпарка Рица Этлан Багателия.

Он рассказал, что проект по реконструкции объекта уже готов, также установлена его примерная стоимость.

"Это уникальный и масштабный проект. Его стоимость около 200 миллионов рублей"

– Багателия

В рамках проекта на Рице планируется провести замену тротуарной плитки, обновить коммуникации, установить новое освещение, отремонтировать очистные сооружения. Также будет проведено благоустройство территории туристического объекта.

Представитель нацпарке отметил, что данный проект будет сложно реализовать без финансовой поддержки государства, передает Sputnik.