Вестник Кавказа

В Абхазии появился новый заповедник

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Абхазии Бадра Гунба своим указом образовал в стране новый заповедник "Крепость Алахаш-абаа" в городище села Маркула Очамчирского района, в него вошел целый комплекс памятников.

Новый государственный Маркулский историко-архитектурный заповедник "Крепость Алахаш-абаа" образован в Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.
Указ об этом подписал президент страны Бадра Гунба, включив в перечень объекта целый комплекс памятников, в состав которого вошли башня Алахаш-абаа, Церковь, крепостные стены, замок, археологические культурные слои и находки и другие древние сооружения, передает Sputnik Абхазия.

Ранее в городище села Маркула Очамчирского района с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов, говорится в сообщении.

Заповедник расположен в поселке Алахаш на высоком плато левого берега реки Маркула. Он внесен в Список государственных историко-архитектурных, археологических и историко-культурных заповедников Абхазии, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
415 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.