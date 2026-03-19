В Абхазии появился новый заповедник

Новый государственный Маркулский историко-архитектурный заповедник "Крепость Алахаш-абаа" образован в Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.
Указ об этом подписал президент страны Бадра Гунба, включив в перечень объекта целый комплекс памятников, в состав которого вошли башня Алахаш-абаа, Церковь, крепостные стены, замок, археологические культурные слои и находки и другие древние сооружения, передает Sputnik Абхазия.
Ранее в городище села Маркула Очамчирского района с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов, говорится в сообщении.
Заповедник расположен в поселке Алахаш на высоком плато левого берега реки Маркула. Он внесен в Список государственных историко-архитектурных, археологических и историко-культурных заповедников Абхазии, говорится в сообщении.