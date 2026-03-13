Тегеран рассчитывает видеть Вэнса на переговорах по завершению войны – СМИ

CNN: Иран планирует видеть на переговорах по завершению войны вице-президента США Вэнса, выступая против Уиткоффа и Кушнера в качестве переговорщиков от Вашингтона.

Власти Ирана рассчитывают на вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве переговорщика со стороны США. Тегеран направил соответствующее послание в Вашингтон, отметив, что не желает контактировать со спецпосланником и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, передает CNN.

"Представители Ирана дали понять администрации Трампа, что не желают возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и предпочли бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом"

– CNN

По информации медиа, власти ИРИ считают Уиткоффа и Кушнера неспособными на продвижение дипломатического процесса, так как прежние переговоры с их участием завершились безрезультатно. Вэнс также воспринимается Ираном как фигура, которая заинтересована в мирном решении кризиса.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что он провел продуктивные переговоры по завершению иранской войны.