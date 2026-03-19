Ален Симонян: Карабах принадлежит Азербайджану

Спикер парламента Армении Ален Симонян сегодня в беседе с армянскими журналистами сделал резкое замечание работникам пера, напомнив им: Карабах принадлежит Азербайджану, в этом вопросе окончательно поставлена точка.

Сегодня в армянском парламенте один из журналистов посетовал в беседе со спикером армянского парламента, что некоторым территориям Армении дают азербайджанские названия, на что мгновенно получил резкий ответ спикера Алена Симоняна, пишут армянские СМИ.

"У Армении никогда не должно быть территориальных претензий к своим соседям. Мы должны выстраивать такие отношения в регионе, чтобы ни одна из стран не думала о нападении на другую. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить мир в нашем регионе и предотвратить войну"

- Ален Симонян

Сам Симонян на замечание журналиста о том, что когда-то называл Карабах "Арцахом", ответил, что ошибался, предложив оппоненту в таком случае не расстраиваться, когда в какой-то стране кто-то называет Ереван Иреваном, а Севан – как-то иначе, - цитирует его NEWS.am.

Это касается и принятия новой Конституции Армении – оно обусловлено исключительно интересами страны, а ее интересы состоят в том, что у нее должна быть Конституция, которая не даст никому повода считать ее угрозой в регионе, - добавил Ален Симонян.