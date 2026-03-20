Турция осталась без иранского газа

Иран прекратил поставки своего газа в Турцию после удара Израиля по газовому месторождению Южный Парс, однако Анкара продолжает импортировать газ из России и Азербайджана, у страны есть и свои запасы голубого топлива.

Иран был вынужден прекратить поставки своего газа в Турцию после израильского удара по крупному газовому месторождению Южный Парс, сообщило агентство Bloomberg.

В минувшее 2025 году около 14% всех поставок природного газа в страну приходилось на Иран, однако нынешний форс-мажор не стал для страны неожиданностью: Анкара продолжает импортировать газ из России и Азербайджана, помимо этого, в турецких газохранилищах накоплен внушительный запас голубого топлива, которого вполне достаточно для обеспечения работы промышленных предприятий, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ атаковал объект, который относится к инфраструктуре месторождения газа "Южный Парс", расположенного в южной части Ирана. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате объект получил серьезные повреждения, после которых случился пожар на НПЗ "Фаджр-и-Джам" – там же находится и месторождение "Южный Парс", однако на этом заводе идет переработка газа с целого ряда месторождений.

При этом США не знали о таких планах Израиля, Катар также не был вовлечен и не подозревал о подготовке атаки, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.