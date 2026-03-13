Южный Парс: что это такое, чем он важен и что там происходит?

Война в Иране переходит в новую плоскость - энергетическую. Теперь Иран, США и Израиль наносят удары не только по военным объектам и инфраструктуре, но и по энергетическим объектам. Первым таким стало месторождение Южный Парс. Кому принадлежит Южный Парс, что на нем добывают, насколько оно пострадало и на что повлияет атака на него?

Что такое Южный Парс?

Месторождение Южный Парс - самое крупное газовое месторождение в мире, которое находится в Персидском заливе. Принадлежит месторождение двум странам: Ирану и Катару. В Катаре Южный Парс называют месторождение Северное. Обнаружен Южный Парс был в 1971 году в катарских водах, два десятилетия спустя было подтверждено, что месторождение простирается на Север от Катара, охватывая акваторию Ирана. Площадь морского месторождения составляет 9700 километров. Две трети площади Южного Парка/Северного находится в территориальных водах Катара, одна треть - в территориальных водах Ирана.

Сколько газа в месторождении Южный Парс?

По оценкам геологов, общие запасы газа на месторождении Южный Парс/Северное составляют 51 трлн кубометров. В России, для сравнения, запасы на всех месторождениях составляют 45 трлн кубометров. Запасов, которые есть на катарско-иранском месторождении, хватит, чтобы удовлетворять мировой спрос на газ в течение более 10 лет. Катар начал производство на месторождении в 1989 году, а Иран - в 2002м.

В чем важность Южного Парса для Ирана?

Добыча газа на Южном Парсе поддерживает энергообеспечение всего Ирана. По данным Международного энергетического агентства, почти 80% электричества в стране вырабатываются за счет использования природного газа, поступающего с месторождения. Любые проблемы или задержки в производстве/добычи газа будут означать для Ирана проблемы с энергоснабжением домохозяйств и предприятий, а также перебои с поставками топлива. На сегодняшний день Иран наряду с США, Россией и Китаем, крупнейший в мире потребитель природного газа.

Помимо внутреннего потребления, иранский газ с Южного Парса также экспортируется в соседний Ирак. В целом, по данным Министерства электричества Ирака, Иран обеспечивает треть нужд страны в газе и электричестве. Еще один покупатель иранского газа - Турция. По данным турецкого регулятора энергетического рынка, ежегодно Турция покупает у Ирана около 7 млрд кубометров газа.

В чем важность месторождения Северное для Катара?

Благодаря газу, обнаруженному на месторождении Южный Парс/Северное, Катар достиг того уровня благополучия, который у него есть сейчас. На сегодняшний день Катар входит в тройку крупнейших в мире экспортеров СПГ (после США и Австралии), на страну приходится примерно 20% глобальных поставок. Прибыль от экспорта СПГ за последние несколько десятков лет составила миллиарды долларов, что позволило Катару стать важнейшим экономическим, энергетическим и дипломатическим центром как в регионе, так и в мире.

Что произошло на месторождении Южный Парс/Северное?

На 19 день войны Ирана с США и Израилем, 18 марта, Израиль атаковал иранскую часть гигантского месторождения газа. Насколько сильно разрушена газовая инфраструктура, неизвестно, однако Ирану в результате атаки Израиля пришлось приостановить поставки газа Ираку, перенаправив все доступные объемы на внутреннее потребление. Поставки газа в Турцию упали.

После израильской операции против иранского месторождения, США поспешили заявить о том, что не причастны к этому удару, однако ряд источников утверждают, что о готовящейся атаке Израиля Трамп знал, в отличие от соседнего Ирану Катара, который делит с ним месторождение.

На следующий день, 20 марта, Иран ответил на атаку Израиля ударом по катарскому промышленному городу Рас-Лаффан - одному из крупнейших в мире центров по переработке и экспорту газа.

Насколько сильно пострадал Катар?

Главным пострадавшим в обмене ударами по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока стал Катар, который не участвует в военных действиях в регионе. В результате ракетной атаки Ирана по катарскому Рас-Лаффану, 17% экспортных мощностей страны были выведены из строя. По словам гендиректора QatarEnergy, национальной нефтегазовой компании, на восстановление может уйти от трех до пяти лет. Это, в свою очередь, означает ежегодные убытки для страны в размере $ 20 млрд. Более того, восстановление поврежденной инфраструктуры не может быть начато до тех пор, пока вооруженные действия в регионе не будут завершены. В целом, экспорт СПГ из Катара был приостановлен 2 марта после начала войны против Ирана.

Турция останется без газа?

Несмотря на падение иранских поставок в Турцию после израильской атаки на Южный Парс примерно в три раза - с 30 до 7 млн кубометров в день - для страны это не критично:

у Турции есть большое газовое хранилище объемом в 6 млрд кубометров газа; у российских газопроводов ”Голубой поток” и ”Турецкий поток”, по которым газ из России поставляется в Турцию, есть свободные мощности общим объемом примерно 9 млрд кубометров газа в год; с этого года Турция будет получать 4 млрд кубометров СПГ из США в рамках 20-летнего контракта, подписанного в 2025 году.

Что будет с ценами на газ?

За 20 дней, прошедших с начала ирано-израильской войны с участием США, цены на газ увеличились почти на 7%, а за последние 5 дней - чуть более чем на 1%. При этом сейчас цена на газ ниже, чем в марте 2025 года на 25%. Пока что ситуация на газовом рынке не критичная, однако в будущем все может измениться, если удары по энергетической инфраструктуре продолжатся.