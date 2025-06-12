Израиль нанес удар по объекту месторождения "Южный Парс"

ЦАХАЛ атаковал объект, который относится к инфраструктуре месторождения газа "Южный Парс", расположенного в южной части Ирана. Как сообщается, он получил повреждения.
Армия Израиля нанесла удар по объектам иранского газового месторождения "Южный Парс", сообщает иранское агентство Tasnim.
По его данным, удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате объект получил серьезные повреждения.
Стоит отметить, что месторождение "Южный Парс" расположено в южной части Ирана в провинции Бушер.
Кроме того, по информации Tasnim, случился пожар на НПЗ "Фаджр-и-Джам" – там же находится и месторождение "Южный Парс", однако на этом заводе идет переработка газа с целого ряда месторождений. Почему началось возгорание, пока не известно.