Вестник Кавказа

Израиль нанес удар по объекту месторождения "Южный Парс"

Израиль нанес удар по объекту месторождения "Южный Парс"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦАХАЛ атаковал объект, который относится к инфраструктуре месторождения газа "Южный Парс", расположенного в южной части Ирана. Как сообщается, он получил повреждения.

Армия Израиля нанесла удар по объектам иранского газового месторождения "Южный Парс", сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате объект получил серьезные повреждения.

Стоит отметить, что месторождение "Южный Парс" расположено в южной части Ирана в провинции Бушер.

Кроме того, по информации Tasnim, случился пожар на НПЗ "Фаджр-и-Джам" – там же находится и месторождение "Южный Парс", однако на этом заводе идет переработка газа с целого ряда месторождений. Почему началось возгорание, пока не известно.

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