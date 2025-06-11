Как удар Израиля по Ирану перекраивает Ближний Восток и глобальную безопасность?

В Иране уничтожена не только инфраструктура — под развалинами центра обогащения урана в Натанзе и тегеранских штабов КСИР погибли ключевые фигуры иранского политического истеблишмента:
- командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами,
- начальник Генштаба Мохаммад Багери,
- шестеро ведущих ученых-ядерщиков, включая экс-главу Организации по атомной энергии Ферейдуна Аббаси.
Почему Израиль пошел на беспрецедентный риск?
По заявлению премьера Биньямина Нетаньяху, операция стала ответом на приближение Ирана к «точке невозврата» в создании ядерного оружия:
Тегеран накопил урана на девять атомных бомб и планировал построить 10 000 баллистических ракет за три года
Что стало факторами эскалации?
- Состоялся технологический прорыв «Моссада». Израильские агенты заранее разместили дроны-камикадзе и системы РЭБ внутри Ирана, парализовав ПВО в момент удара.
- Операция прошла при молчаливой поддержке США. Несмотря на публичные призывы к сдержанности, администрация Трампа дала «зеленый свет», а ЦРУ предоставило разведданные.
Тель-Авив прибегнул к стратегии устрашения. Ликвидация научной элиты (ключевые специалисты-атомщики Ирана уничтожены) могут отбросить ядерную программу на годы назад.
Четыре сценария развития кризиса
Сценарий «Ограниченный ответ» (вероятность 30%).
- Иран наносит точечные удары через прокси-группы: «Хезболла» в Ливане, хуситы в Йемене.
- Целями станут израильские посольства, военные базы или нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии. В таком случае ожидается экономический эффект. Цены на нефть Brent уже выросли на 13% (до $78,5 за баррель).
Хотя Израиль целенаправленно атакует жилые районы, Иран, вероятно, изберет иную, взвешенную тактику и будет действовать расчетливо. Его ответ окажется жестче и мощнее, поскольку инициатором конфликта выступил сионистский режим. Ни одна точка на карте не должна оставаться для этого режима безопасной
- зампред Комиссии по национальной безопасности и внешней политике, депутат Меджлиса Шахрияр Хейдари
Сценарий «Региональная война» (вероятность 50%)
- Прямые ракетные удары Ирана по Хайфе или Тель-Авиву с территории Сирии.
- Израиль ответит ударами по ядерным объектам в Фордо и Бушеру.
- Роль третьих стран возрастет. Так, Иордания уже открыла воздушное пространство для израильской авиации и фактически уже стала стороной конфликта. Турция осудила удары как «провокацию» и едва ли окажется в стороне. Не исключено, что боевые действия переместятся на территории Сирии и Ирака.
Сценарий «Полномасштабный конфликт» (вероятность 15%)
Иран прибегнет к задействованию тактического ядерного оружия, если тайные арсеналы уцелели. И тут не миновать глобальных последствий.
Сценарий «Замораживание» (вероятность 5%)
Давление США и Китая заставит Тегеран вернуться к переговорам по ядерной сделке. Дональд Трамп уже заявил:
У Ирана еще есть время заключить сделку.
Парадоксы нового ближневосточного порядка
Атака Израиля на Иран выявила парадоксы нового порядка.
- Потерпела крах дипломатия. Иран вышел из переговоров по ядерной программе, назвав удары «объявлением войны» в письме в СБ ООН.
- Произошел передел влияния. Саудовская Аравия и ОАЭ молчат, видя в Израиле «меньшее зло» по сравнению с иранской экспансией.
- Теперь очевидно, что ядерное сдерживание уязвимо. Атака доказала — даже подземные, защищенные объекты уязвимы для высокоточных ударов.
Удар Израиля — не спонтанная акция, а итог 20-летней «теневой войны» с Ираном. Уничтожив командный состав КСИР и научную элиту, Тель-Авив добился тактической победы, но стратегически поджег регион. Для Ирана отказ от мести — сродни потере лица. Ответ — риск краха власти.
Иран не признает никаких ограничений в праве на ответные действия, самооборону и возмездие. Израиль должен быть наказан по высшей мере, а Нетаньяху и его сообщники непременно понесут ответственность за преступления против ИРИ, в результате которых пали наши лучшие ученые и командиры
- Махмуд Аббасзаде, член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике, депутат Меджлиса 11-го созыва.