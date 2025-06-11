Как удар Израиля по Ирану перекраивает Ближний Восток и глобальную безопасность?

Михаил Богданов

В ночь на 13 июня ближневосточный конфликт перешел критическую черту. Израильские ВВС нанесли беспрецедентные по масштабу удары по ядерным и военным объектам Ирана, задействовав 200 самолетов, 330 боеприпасов и поразив более 100 целей. Иран ответил запуском свыше 150 дронов в сторону Израиля, но они были перехвачены силами ПВО при поддержке США и Иордании.

В Иране уничтожена не только инфраструктура — под развалинами центра обогащения урана в Натанзе и тегеранских штабов КСИР погибли ключевые фигуры иранского политического истеблишмента:

командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами,

начальник Генштаба Мохаммад Багери,

шестеро ведущих ученых-ядерщиков, включая экс-главу Организации по атомной энергии Ферейдуна Аббаси.

Почему Израиль пошел на беспрецедентный риск?

По заявлению премьера Биньямина Нетаньяху, операция стала ответом на приближение Ирана к «точке невозврата» в создании ядерного оружия:

Тегеран накопил урана на девять атомных бомб и планировал построить 10 000 баллистических ракет за три года

Что стало факторами эскалации?

Состоялся технологический прорыв «Моссада». Израильские агенты заранее разместили дроны-камикадзе и системы РЭБ внутри Ирана, парализовав ПВО в момент удара.

Операция прошла при молчаливой поддержке США. Несмотря на публичные призывы к сдержанности, администрация Трампа дала «зеленый свет», а ЦРУ предоставило разведданные.

Тель-Авив прибегнул к стратегии устрашения. Ликвидация научной элиты (ключевые специалисты-атомщики Ирана уничтожены) могут отбросить ядерную программу на годы назад.

Четыре сценария развития кризиса

Сценарий «Ограниченный ответ» (вероятность 30%).

Иран наносит точечные удары через прокси-группы: «Хезболла» в Ливане, хуситы в Йемене.

Целями станут израильские посольства, военные базы или нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии. В таком случае ожидается экономический эффект. Цены на нефть Brent уже выросли на 13% (до $78,5 за баррель).

Хотя Израиль целенаправленно атакует жилые районы, Иран, вероятно, изберет иную, взвешенную тактику и будет действовать расчетливо. Его ответ окажется жестче и мощнее, поскольку инициатором конфликта выступил сионистский режим. Ни одна точка на карте не должна оставаться для этого режима безопасной

- зампред Комиссии по национальной безопасности и внешней политике, депутат Меджлиса Шахрияр Хейдари

Сценарий «Региональная война» (вероятность 50%)

Прямые ракетные удары Ирана по Хайфе или Тель-Авиву с территории Сирии.

Израиль ответит ударами по ядерным объектам в Фордо и Бушеру.

Роль третьих стран возрастет. Так, Иордания уже открыла воздушное пространство для израильской авиации и фактически уже стала стороной конфликта. Турция осудила удары как «провокацию» и едва ли окажется в стороне. Не исключено, что боевые действия переместятся на территории Сирии и Ирака.

Сценарий «Полномасштабный конфликт» (вероятность 15%)

Иран прибегнет к задействованию тактического ядерного оружия, если тайные арсеналы уцелели. И тут не миновать глобальных последствий.

Сценарий «Замораживание» (вероятность 5%)

Давление США и Китая заставит Тегеран вернуться к переговорам по ядерной сделке. Дональд Трамп уже заявил:

У Ирана еще есть время заключить сделку.

Парадоксы нового ближневосточного порядка

Атака Израиля на Иран выявила парадоксы нового порядка.

Потерпела крах дипломатия. Иран вышел из переговоров по ядерной программе, назвав удары «объявлением войны» в письме в СБ ООН. Произошел передел влияния. Саудовская Аравия и ОАЭ молчат, видя в Израиле «меньшее зло» по сравнению с иранской экспансией. Теперь очевидно, что ядерное сдерживание уязвимо. Атака доказала — даже подземные, защищенные объекты уязвимы для высокоточных ударов.

Удар Израиля — не спонтанная акция, а итог 20-летней «теневой войны» с Ираном. Уничтожив командный состав КСИР и научную элиту, Тель-Авив добился тактической победы, но стратегически поджег регион. Для Ирана отказ от мести — сродни потере лица. Ответ — риск краха власти.

Иран не признает никаких ограничений в праве на ответные действия, самооборону и возмездие. Израиль должен быть наказан по высшей мере, а Нетаньяху и его сообщники непременно понесут ответственность за преступления против ИРИ, в результате которых пали наши лучшие ученые и командиры

- Махмуд Аббасзаде, член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике, депутат Меджлиса 11-го созыва.