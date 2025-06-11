Израиль пошел ва-банк

Спустя 12 часов после авиационного налета ЦАХАЛ на Иран, когда стали ясны и конечные цели Израиля, и масштабы причиненных атакой разрушений, стало возможным с уверенностью говорить, что израильский удар не был бы выполнен без согласия президента США Дональда Трампа.

С самой инаугурации в январе президент США Дональд Трамп отговаривал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от нанесения удара по иранским ядерным объектам. Нетаньяху раздражал Трампа своей неуступчивостью и попытками влиять на Белый дом через советника президента по нацбезопасности Майка Уолца - за что последний и был уволен. Охлаждение отношений вышло на новый уровень, когда американский президент в ходе ближневосточного турне не посетил Израиль.

Основной мотивацией Белого дома для сдерживания силового давления на Тегеран было желание довести до конца мирные переговоры. Диалог по ядерной программе Ирана между МИД США и ИРИ шел на площадках Рима и Манамы, но практических результатов не было. Госдеп не мог добиться от Тегерана уступок по немедленному сокращению обогащению урана. Даже нейтральное МАГАТЭ впервые за 20 лет обвинило Иран в нарушении своих обязательств по гарантиям в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. В итоге 12 июня терпение Трампа подошло к концу, и он перестал удерживать Израиль от военных действий.

Ночью 13 июня израильские ВВС осуществили масштабную операцию против Ирана под названием "Восстающий лев". Нанесены ракетно-бомбовые авиаудары и удары беспилотниками с иранской территории по более чем ста целям, включая завод по обогащению урана в Натанзе и военные объекты. Удары, как заявили в армии обороны Израиля, были направлены на подавление иранской ядерной программы и устранение высокопрофильных военных и научных руководителей, способных угрожать безопасности Израиля.

Тегеран признал потери среди высшего офицерского состава. В результате ударов погибли командующий КСИР Хосейн Салами и глава Генштаба Мохаммед Багери. Вместо них верховный лидер ИРИ Али Хаменеи назначил на соответствующие посты Ахмада Вахиди и Хабиболлу Сайяри - так иранское руководство прямо объявило о гибели генералов.

В результате налета, как сообщили иранские источники, было уничтожено не менее шести ведущих специалистов в области ядерной физики. Эти последствия значат едва ли не больше, чем удары по физическим целям, ведь они замедляют иранскую ядерную программу. По данным МАГАТЭ, не пострадала АЭС в Бушере.

Иран, не дождавшись оценки стратегических последствий, пообещал жесткий ответ на действия Израиля, запустив около 800 беспилотников в сторону израильской территории. Этот шаг послужил предупреждением о потенциальном военном ответе Ирана, который может привести к новому витку насилия в регионе. Впрочем, все беспилотники были уничтожены на подлете к израильской территории.

"Способ и сроки наказания определяются органами безопасности и военными нашей страны. Правительство поддержит этот акт возмездия", - сказал вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, говоря об ответе Тегерана.

Причины, приведшие к военной операции Израиля, можно искать в сочетании многолетней конфронтации между Израилем и Ираном, а также в растущем беспокойстве Тель-Авива по поводу возможности появления у Тегерана оружия массового уничтожения. Израиль обвиняет Иран в стремлении к созданию ядерного оружия, что в конечном итоге представляет угрозу не только для еврейского государства, но и для всего региона. Глава армии Израиля Эфи Дефрин подчеркнул, что действия Ирана направлены на уничтожение Израиля, что требует жесткого ответа.

В то же время ясно, что без карт-бланша от Соединенных Штатов Израиль не стал бы нападать на Иран. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах, но признал: Израиль уведомил Белый дом, что "эти действия были необходимы в качестве самообороны". Президент США Дональд Трамп выразил одобрение по поводу действий Израиля, назвав их "превосходными", и связал их с отсутствием прогресса по переговорам между Вашингтоном и Тегераном.

"Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум - "заключить сделку" [по ядерной программе - прим. ред.]. Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что нужно делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них есть, возможно, второй шанс!" - написал Трамп в Truth Social.

При этом Трамп не нацелен на полный дипломатический разрыв и, вероятно, использовал удары Израиля как средство давления на иранскую сторону. "Ирану нужно согласиться на сделку, иначе у него ничего не останется (...). Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно", - отметил глава Белого дома.

Международная реакция на нападение Израиля не отличается единодушием. Страны Запада, включая США, занимают осторожную позицию.

Соединенные Штаты, как видно из постов Трампа, целиком и полностью одобряют действия Израиля. Более того, американский президент пригрозил, что если Иран попытается ответить, США обязательно защитить и свои объекты на Ближнем Востоке, и Израиль. Европейские страны, включая лидеров "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания), которые совсем недавно угрожали Израилю санкциями из-за его действий в Газе, не стали осуждать Тель-Авив, ограничившись выражением обеспокоенности. Они, по словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, начали проводить консультации и тесно координируют свои действия с США.

При этом Франция, которую Израиль, по словам его посла в Париже Джошуа Зарка, не считает союзником, из-за чего она не была уведомлена об авианалете, все же поддержала Еврейское государство.

"Франция неоднократно осуждала иранскую ядерную программу и приняла все дипломатические шаги в данном направлении. В этом контексте Франция подтверждает право Израиля защищать себя и обеспечивать свою безопасность. Чтобы не ставить под угрозу стабильность всего региона, я призываю стороны проявлять максимальную сдержанность и деэскалацию", — написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил эскалацию, призывая обе стороны к сдержанности.

Реакция России, Турции и КСА оказалась более однозначной и квалифицировала Израиля как зачинщика войны, а его действия - как агрессию.

Власти Саудовской Аравии официально осудили удары Израиля по Ирану, отметив, что это явное нарушение международных законов и норм. Российский МИД назвал удары агрессией, которая нарушает международные нормы и подрывает региональную стабильность. Москва призывает к сдержанности и подчеркивает, что разрешение вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, возможно только в политико-дипломатическом формате.

Турция также выразила решительное осуждение израильских атак. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Израиля бандитизмом и призвал международное сообщество вмешаться и остановить агрессию, которая может привести к большой катастрофе в регионе.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном в последние годы не вызывает удивления. В 2024 году страны обменялись серией прямых и непрямых ударов. В ответ на бомбардировку иранского посольства в Дамаске в апреле Иран нанес массированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами по Израилю. В начале октября Иран ударил повторно в ответ на ликвидацию главы Хезболлы Хасана Насраллы и лидера Хамаса Исмаила Хании. Израиль ответил ударами по предприятиям по производству ракет и ракетным комплексам.

Сценариев развития конфликта сейчас много. Страны могут повторить опыт 2024 года, нанеся мощные удары друг по другу, но без продолжения эскалации. В то же время есть вероятность подключения США, если Иран ответит и этот ответ окажется разрушительным для Израиля. Но не ответить Иран не может, потому что на кону репутация и правых консерваторов рахбара Али Хаменеи, и реформаторов президента Масуда Пезешкиана, чью нерешительность могут использовать для его смещения. Разница по сравнению с прошлым годом состоит в том, что Иран после разгрома ЦАХАЛом "Хезболлы" и ХАМАС и смены власти в Сирии значительно ослаблен, а Трамп, в отличие от Джозефа Байдена, готов к более решительным шагам против Тегерана.

Одно ясно точно: в ближайшей перспективе, о чем уже предупредили в Иране, переговоры по ядерной программе с США будут поставлены на стоп. По большому счету, эскалацию сделал возможным Трамп, но и он ее может остановить, если в обмен на согласие Тегерана на переговоры, даст обещание сдерживать дальнейшие провокационные действия Израиля.