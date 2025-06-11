Что выберет Иран – войну с Израилем или переговоры с США?

Израильский авианалет на Иран поставил под вопрос продолжение ирано-американских переговоров по ядерной сделке, однако США тут же предложили отделить одно от другого: переговоры должны продолжаться независимо от развития ирано-израильского военного конфликта. Этот вариант выгоден самому Ирану, но сможет ли иранское руководство на него решиться?

Одной из самых ярких деталей ночной атаки ВВС Израиля на Тегеран и иранские ядерные объекты стала реакция США. Американское руководство организовало два месяца назад мирные переговоры с Ираном по новой ядерной сделке, и каждый проведенный раунд обеими сторонами оценивался позитивно, одновременно Белый дом всячески сдерживал намерения Израиля решить иранскую ядерную проблему военным путем – бомбардировать заводы по обогащению урана и другие секретные объекты. Тель-Авив хотел физически лишить Тегеран возможности создать атомную бомбу, Вашингтон не желал развязывания новой войны на Ближнем Востоке.

Осуществленный сегодня ночью авианалет ЦАХАЛ на Иран в равной степени может свидетельствовать о двух вещах: либо Израиль полностью вышел из-под партнерского контроля США, либо Белый дом все-таки дал добро на акт военного давления на Тегеран из-за наметившегося тупика в американо-иранских переговоров по ядерной сделке. В пользу обеих версий одинаково свидетельствует и вчерашнее обещание президента Дональда Трампа, что "скоро на Ближнем Востоке может что-то произойти", с признанием высокой вероятности израильского удара по Ирану, и заявление Пентагона, что США никоим образом не участвовали в этом авианалете, а главное – озвученный уже после завершения бомбардировок призыв Трампа к Тегерану продолжить мирные переговоры.

Что предлагают США?

Этот призыв недвусмысленно информирует и Иран, и все международное сообщество, что США хотят разделения иранской ситуации на два независимых друг от друга направления: мирные переговоры Тегерана с Вашингтоном по ядерной сделке и набирающий обороты ирано-израильский военный конфликт. То ли признавая неуправляемость Биньямина Нетаньяху, то ли договорившись с Тель-Авивом о применении "израильского кнута" для стимуляции переговоров, но так или иначе Дональд Трамп говорит о том, что американо-иранский диалог должен продолжаться. Пусть Иран сколько угодно враждует с Израилем, но это не должно сказываться на нормализации контактов с США – таким Белый дом видит прорыв из переговорного тупика к достижению ядерной сделки.

На первый взгляд, Трамп говорит о нереализуемом сценарии: если Израиль атакует ядерные объекты, у Ирана исчезает мотивация договариваться по новой сделке и, наоборот, вырастает потребность создать атомную бомбу – из-за чего будто бы стоит ожидать, что Тегеран вот-вот заявит о выходе из переговоров с Вашингтоном и немедленном обогащении урана с нынешних 60% (напомним, у Ирана накоплено почти полтонны высокообогащенного урана) до оружейных 90%.

Но при более трезвом размышлении становится видно, что Вашингтон предлагает Тегерану реальный выход из ситуации. Разделение ирано-израильского конфликта и американо-иранских переговоров позволяет Ирану оставаться в диалоге с США независимо от обмена военными ударами с Израилем. Дональд Трамп заверил Тель-Авив, что защитит Еврейское государство от ответной иранской атаки, но не сказал, что такая атака заставит Вашингтон выйти из переговоров с Тегераном. Это тоже часть предложения иранским властям заниматься решением ирано-американских вопросов без оглядки на действия Израиля: воюйте, сколько хотите, но не отказывайтесь от ядерной сделки – мы ведь не отказываемся.

Что предпочтет Иран?

Мотивы Белого дома здесь очевидны: Дональд Трамп позиционирует себя как миротворца, и ему нужны быстрые успехи на Ближнем Востоке. Полный срыв переговоров с Ираном для него недопустим, следовательно, ему приходится отделять американскую политику в регионе от израильской и заявлять об ожидании от иранской стороны согласия на такое положение дел. Но и у Ирана есть явные мотивы пойти на такое инновационное для международной дипломатии решение, ведь Исламская Республика нуждается в ядерной сделке намного больше, чем США, и отмена переговоров ударит по ней не политически, как по Дональду Трампу, а реально-экономически.

Тегерану необходимо снятие американских санкций, чтобы прекратилось удушение иранской экономики, и те компромиссы, на которые пошла иранская сторона за два месяца переговоров, включая согласие снизить (пусть и не обнулить) обогащение урана и допуск вывоза избытков обогащенного урана в другую страну, свидетельствует о серьезном стремлении ИРИ достичь сделки с США. Если бы американская сторона не предъявляла настолько жесткие требования, как де-факто полная остановка ядерной программы в Иране, принципиальное рамочное соглашение уже могло быть подписано. Поэтому, пусть это и крайне непростое решение, Тегерану было бы выгодно согласиться: мирные переговоры с США продолжаются независимо от израильских атак.

К сожалению, сегодня утром для иранского руководства этот сценарий оказался недостижимым: только что пришли сведения, что Тегеран не будет участвовать в новом раунде переговоров с США в Омане 15 июня. Однако Исламская Республика не говорит о полном выходе из переговоров, поэтому надежда на продвижение ядерной сделки все-таки остается. Впрочем, эта перспектива будет зависеть от дальнейшего развития ирано-израильского конфликта, предсказать развитие которого пока крайне сложно.