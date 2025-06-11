Израиль ударил по Тегерану в преддверии переговоров Иран-США

За два дня до очередного раунда мирных переговоров Ирана и США по ядерной сделке Израиль устроил авиационный налет на Тегеран и иранские ядерные заводы. На данный момент известно о гибели командующего Корпуса стражей Исламской революции и двоих физиков-ядерщиков.

Израильская армия четыре часа назад осуществила обещанные премьер-министром Биньямином Нетаньяху военные удары по Ирану. Основная атака пришлась на Тегеран, также есть сведения о разрушениях в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана, Хамадане и Хорремаде. Израиль назвал эту операцию "Восстающий лев".

Накануне возможность нанесения военных ударов по Ирану допустил президент США Дональд Трамп. Примечательно, что на понедельник был назначен очередной раунд ирано-американских переговоров по заключению новой ядерной сделки. Известно, что мирное решение иранской ядерной проблемы не удовлетворяло Израиль, нацеленный на полную ликвидацию атомных технологий в Иране, и израильское руководство неоднократно поднимало вопрос физического устранения иранских объектов в диалоге с США.

Заявления Израиля

Тель-Авив объясняет свои действия необходимостью превентивного удара по иранским ядерным объектам и местам жительства военного руководства Исламской Республики для устранения "угрозы, что несет Иран самому выживанию Израиля", как сказал Биньямин Нетаньяху, пообещав, что операция будет не однодневной, а продлится "сколько потребуется".

"Мы нанесли удар в сердце иранской программы ядерного обогащения, мы нанесли удар в сердце иранской ядерной оружейной программы, мы атаковали главный объект Ирана по обогащению в Натанзе, мы атаковали ведущих физиков-ядерщиков, работавших над иранской бомбой, мы также нанесли удар в сердце иранской ракетной программы"

– Биньямин Нетаньяху

Этой ночью состоялся только первый этап операции с участием нескольких десятков израильских бомбардировщиков. США подчеркивают, что никак не участвовали в нападении на Иран, в том числе не координировали атаку. При этом президент Дональд Трамп уже заявил, что американская армия поможет Израилю во время ответной атаки Ирана.

Одновременно израильское руководство призвало граждан готовиться к ответному нападению Ирана, в том числе укрыться в защитных бункерах или находиться рядом с ними. Объявлена мобилизация резервистов ЦАХАЛ. Воздушное пространство Израиля закрыто.

Кто пострадал в Иране?

Fars пишет, что на Тегеран упало не менее шести бомб. По данным Tasnim, погиб командующий КСИР Хосейн Салами и двое иранских физиков-ядерщиков. NourNews сообщает также о гибели начальника Генштаба иранской армии Мухаммеда Багери. На должность главы КСИР назначен Сардар Вахиди, на пост начальника Генштаба ВС - Хабиболла Сайяри.

Al Jazeera уточняет, что целью нападения на Тегеран был район Махаллати, где живут многие представители высшего военного командования ИРИ.

Появились сведения о взрывах в Керманшахе, где нет ядерных объектов - в городе действует нефтеперерабатывающий завод.

Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи заявил, что иранская армия и КСИР получили полную свободу действий в организации военного ответа Израилю.