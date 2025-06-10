Израиль атаковал Иран

Израильские ВВС нанесли удары по Ирану, подтвердили в оборонном ведомстве Израиля. Подробности атаки на данный момент неизвестны.

ВВС Израиля в ночь с 12 на 13 июня нанесли удары по Ирану. Об этом сообщили информированные источники.

По данным издания Axios, еврейское государство атаковало цели, расположенные на территории Исламской Республики. При этом не уточняется, о каких именно целях идет речь.

Информацию об ударах по Ирану позднее подтвердили в Минобороны Израиля. Как отметил глава ведомства Исраэль Кац, его страна нанесла "превентивный удар" по Ирану.

Он также предупредил жителей Израиля, что в ближайшее время страна будет атакована ракетами и БПЛА.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в самое ближайшее время ожидается атака с использованием ракет и беспилотников против Израиля и его гражданского населения"

– Исраэль Кац

Ранее сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль готов будет ударить по Ирану 15 июня, если ИРИ не прекратит работы по возможному созданию ядерного оружия и откажется от ядерной сделки с США.

Напомним, в ближайшее воскресенье должен состояться шестой раунд ирано-американских переговоров, посвященных ядерному вопросу.