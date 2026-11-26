Членов комиссии по сотрудничеству с российским парламентом, по словам председателя Курултая Айбека Дадебая, утвердят в максимально сжатые сроки в Казахстане.

Состав межпарламентской комиссии, которая займется развитием сотрудничества с Федеральным Собранием РФ, определят в ближайшее время в Казахстане. Такую информацию озвучил председатель Курултая Айбек Дадебай в ходе беседы с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным.

Как рассказали в российском посольстве в Казахстане, участники встречи обсудили совместные проекты в области образования, упрочение культурных и гуманитарных связей.

Председатель Курултая пояснил, что динамичный темп всестороннему сотрудничеству Москвы и Астаны задают лидеры России и Казахстана.

"Особую роль сыграли взаимные государственные визиты президентов, которые вывели отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества"

- Айбек Дадебай

Он отметил также продуктивное сотрудничество законодателей Казахстана и России по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Российский посол указал на важную роль, которую сотрудничество парламентариев играет в решении общих вопросов, в том числе при взаимодействии на многосторонних межпарламентских площадках.