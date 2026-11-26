Участники пятой по счету встречи представителей гражданских обществ, СМИ и экспертных кругов Азербайджана и Армении подвели итоги работы шести профильных комитетов в Дилижане в рамках инициативы "Мост мира".

В армянском Дилижане сегодня подвели итоги пятой, крупнейшей по числу участников, встречи в рамках инициативы "Мост мира", где работали около 60 представителей гражданских обществ, СМИ и экспертных кругов Азербайджана и Армении, говорится в пресс-релизе платформы.

Дискуссии прошли в рамках шести профильных комитетов, члены которых обсуждали экономику, инфраструктуру, гуманитарные и социальные вопросы, экологию, средства массовой информации, образование, работу с молодежью, политические и геополитические вопросы, говорится в сообщении, передает Sputnik Азербайджан.

Еще одним важнейшим вопросом встречи стало обсуждение мирной повестки двух стран, которая была согласована на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года: участники инициативы согласовали взаимные шаги по укреплению взаимного доверия, экономического сотрудничества, развитию транспортных коридоров и целый ряд гуманитарных вопросов.

В ходе двухдневного марафона его участники встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем главы МИД Вааном Костаняном.

По итогам встречи принято заявление, в котором отмечается: инициатива "Мост мира" продолжит работу по укреплению сотрудничества между двумя обществами.

Напомним: первая встреча в рамках платформы "Мост мира" прошла в октябре 2025 года в Ереване, затем через месяц состоялась встреча в Баку. В 2026 году в феврале в Армении прошел двусторонний круглый стол представителей гражданских обществ, затем в начале апреля стороны встречались в Габале.