Креативная экономика, в частности IT-сектор, вскоре может стать одним из главных драйверов экономического развития Кабардино-Балкарии. Власти региона будут развивать Тырныаузское месторождение, а также курорты Эльбрус и Нальчик.

В развитии экономики Кабардино-Балкария делает ставку на креативные индустрии, которые вскоре могут стать одним из ее ведущих драйверов, заявил министр экономического развития региона Борис Рахаев.

«Мы активно приступили к развитию креативной экономики, особенно связанной с IT-сектором. 16 направлений развития креативной экономики мы реализуем. У нас есть региональный закон: создается определенная инфраструктура для того, чтобы мы эту сферу продвигали"

- Борис Рахаев

В республике также реализуются прорывные инвестиционные проекты, в числе главных - возобновление добычи руды на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом месторождении. Большие перспективы и региона и в развитии зеленой энергетики, чему способствует потенциал горных рек региона. В республике продолжается строительство малых гидроэлектростанций, отметил министр, передает портал "Это Кавказ".

Большие планы у властей и в плане туризма: продолжается активное развитие всесезонного курорта Эльбрус и столицы КБР, города-курорта Нальчик: в столице идет комплексная застройка новых микрорайонов, добавил Борис Рухаев.