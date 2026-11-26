МВД Грузии: 16 человек были задержаны во время беспорядков на футбольном матче в Батуми. Пострадали три правоохранителя.

В правоохранительном ведомстве Грузии сообщили, что во время беспорядков на матче между "Бешикташем" и "Хапоэлем" в Батуми были задержаны 16 человек. При этом трое сотрудников МВД получили ранения.

В МВД заявили, что часть болельщиков демонстрировала агрессию, бросая предметы с трибун и вступая в силовое противостояние с полицией. Правоохранители были вынуждены применить специальные средства.

При этом в МВД Грузии опровергли сообщения ряда СМИ о связи действий полиции и фактов демонстрации болельщиками баннеров в поддержку Палестины.

Отметим, что инцидент на матче между турецким и израильским клубами в Батуми стал предметом обсуждения во время разговора глав дипведомств Турции и Грузии Хакана Фидана и Маки Бочоришвили.